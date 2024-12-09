Мультфильм "Поток" получил награды кинокритиков Лос-Анджелеса и Бостона

Режиссер сообщил о получении наград в сети Х и выразил благодарность за признание.

На этой неделе анимационный фильм, который ранее был показан в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, начали демонстрировать в кинотеатрах других городов США. По данным портала Animationmagazine.net, мультфильм можно будет посмотреть в 375 кинотеатрах США. По оценкам портала Deadline, его кассовые сборы за выходные достигли 528 000 долларов США (499 000 евро), а общие мировые кассовые сборы фильма составляют 3 554 271 доллар США (3 369 893 евро).

"Поток" был показан в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля, а на днях получил награду Европейской киноакадемии как лучший анимационный полнометражный фильм.

С осени фильм демонстрируется в кинотеатрах по всему миру.

Фильм также был номинирован на престижную премию Европейского парламента LUX Audience Award, которая присуждается по результатам общественного голосования по всей Европе.

Кроме того, фильм получил премию New York Film Critics Circle (NYFCC) в номинации "Лучший анимационный фильм". NYFCC - старейшая группа кинокритиков в США, которая считается предсказателем фаворитов сезона наград. С 2009 года, за редким исключением, лучшие фильмы, отмеченные премией, также попадают в списки лучших картин "Оскара".

В фильме рассказана история Кота-индивидуалиста, который вынужден покинуть свой дом во время наводнения и укрыться в маленькой лодке вместе с другими животными, а значит научиться выстраивать отношения с ближними - с Собакой, Капибарой, Лемуром и Птицей.

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