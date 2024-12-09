Супруги Байдена и Макрона прибыли на открытие Нотр-Дама с одинаковыми сумочками

Обе первые леди пришли с одинаковыми сумочками Lady Dior. Бренд Dior создал эту сумку, названную в честь Дианы, принцессы Уэльской, в 1995 году. Цена на такие сумочки варьируются от 3900 до 10 000 долларов. Даже спустя почти 30 лет они по-прежнему очень популярны.



Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел в апреле 2019 года. Пламя уничтожило крышу, часы и шпиль, а также деревянные элементы конструкции. Пожарные, более 500 человек, боролись с огнем больше девяти часов, пишет BBC.



Реставрация собора обошлась стране в 700 млн евро. Часть этой суммы предоставили частные инвесторы. По словам архитекторов проекта, дерево для кровельных работ, в основном дуб, собирали со всей Франции. Именно эта часть храма - крыша и шпиль - представляла наибольшую проблему при восстановлении. К работам были привлечены 250 строительных компаний и сотни специалистов.



В минувшие выходные восстановленную святыню торжественно открыли. В церемонии приняли участие порядка 50 глав государств и правительств, религиозных лидеров и других официальных лиц.



