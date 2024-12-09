Как пояснило CENTCOM, целью ударов было предотвратить попытки "Исламского государства" воспользоваться нынешней нестабильной ситуацией в Сирии.

В операции были задействованы стратегические бомбардировщики B-52, истребители F-15 и штурмовики A-10. "Все группировки в Сирии должны понимать, что мы привлечем их к ответственности, если они будут сотрудничать с "Исламским государством" или оказывать ему какую-либо поддержку", - заявил командующий CENTCOM Майкл Курилла.

Ранее президент США Джо Байден назвал падение режима Асада в Сирии "фундаментальным актом справедливости" и "моментом риска".

"Исламское государство" попытается воспользоваться ситуацией и заполнить вакуум. Мы этого не допустим", - заявил он в обращении к Белому дому, добавив, что некоторые из группировок, отстранивших Асада от власти, связаны с терроризмом и нарушениями прав человека.

Как уже сообщалось, сирийские группировки повстанцев в воскресенье заняли Дамаск, а Асад сбежал в Россию.

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