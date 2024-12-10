В понедельник, 9 декабря, состоялось награждение лауреатов премии Кабинета министров этого года. Премьер-министр и профильные министры вручили высшую награду правительства шести выдающимся деятелям и организациям за их значимый вклад в укрепление демократического государства и построение образованного, благополучного и безопасного общества. TVNET+ также посетил это мероприятие. Смотрите фото и видео!