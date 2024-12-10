Евродепутат: РФ может организовать провокацию в странах Балтии

"Потому что, если мы оглянемся назад, каким образом действовал Путин в 2008 году, напав на Грузию - ничего особенного не произошло. Аннексия Крыма - тоже какие-то местные санкции с продолжением сотрудничества, как и раньше", - отметила евродепутат.

Калниете допускает, что если бы страны Запада более серьезно отреагировали на аннексию Крыма в 2014 году, то полномасштабного вторжения могло и не быть.

"Если бы мы встали единым фронтом против этого насильственного нарушения международного права, изменения границ Европы, Путин бы понял, что мы серьезно воспринимаем эти вопросы. И что мы не боимся того, что Россия бряцает ядерным оружием", - сказала политик.

Евродепутат также отметила, что Киеву нужны гарантии безопасности, и привела в пример Западную и Восточную Германию.

"Западная Германия была страной-участницей НАТО, а Восточная - была частью Германии, оккупацию которой Западная Германия не признала. Ее присоединение к Германии решалось дипломатическим, а не военным путем", - сказала Калниете.

При этом она признала, что США и Германия сейчас не готовы пригласить Украину в НАТО.

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