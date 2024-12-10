Двое латвийцев попали в список самых разыскиваемых преступников Европы

Европейская сеть по поимке разыскиваемых преступников (ENFAST) при поддержке правоохранительных органов Европейского союза (Европол) обновила и дополнила список разыскиваемых лиц.

Леон Русиньш

Леона Русиньша разыскивают с апреля прошлого года, когда он убил свою бывшую жену в Екабпилсском крае. Русиньш совершил убийство на глазах у ребенка и матери женщины.

Он месяцами угрожал и преследовал женщину, о чем регулярно сообщалось в полицию, но женщину не защитили.

Против Русиньша было возбуждено 19 уголовных дел, 18 из которых - за неисполнение решения о защите от насилия.

Полиции пока не удалось арестовать Русиньша, но в то же время не исключено, что он покончил жизнь самоубийством.

Марис Янкевиц

Марис Янкевиц разыскивается по подозрению в особо жестоком убийстве женщины в Сабиле, совершенном весной 2022 года.

Согласно информации, размещенной на сайте, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил женщину, после чего нанес ей ножевые ранения, задушил ее, а также поджег.

Согласно общедоступной информации, Государственная полиция Латвии 3 апреля 2022 года объявила мужчину в розыск, заявив, что он разыскивается за совершение особо тяжкого преступления.

Сайт самых разыскиваемых преступников Европы был создан в 2016 году. С тех пор на нем было размещено в общей сложности 454 профиля преступников.

164 из них были арестованы, причем в 53 случаях арест был напрямую связан с тем, что фотографии преступников были размещены на сайте.

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