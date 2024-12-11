Туск: переговоры по войне в Украине могут начаться зимой

"Наша делегация будет нести совместную ответственность, среди прочего, за то, как будет выглядеть политический календарь, в частности, за то, как будет выглядеть политический календарь; возможно – за то, какой будет ситуация во время переговоров, которые могут, хотя это еще под вопросом, начаться этой зимой", - сказал Туск.

Туск не раскрыл более подробной информации об этих усилиях или графике. Он не уточнил, кто может участвовать в переговорах, где и когда они могут состояться.

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Польша стала одним из самых решительных сторонников Украины.

Польша примет председательство в ЕС 1 января.

Туск заявил, что обсудит войну в Украине с другими лидерами. Он встретился с лидером немецких оппозиционных христианских демократов (ХДС) Фридрихом Мерцем, который только что вернулся из Киева. Запланирован также разговор Туска с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президента Франции Эммануэля Макрона ждут в Варшаве в четверг, 12 декабря, и Туск сказал, что они обсудят недавнюю встречу Макрона с Трампом и Зеленским в Париже.

Туск отметил, что Польша принимает на шесть месяцев председательство в ЕС в очень драматичной для Европы ситуации.

"Я очень хочу, чтобы Польша была страной, которая будет не только присутствовать, но и задавать тон в принятии решений, которые должны принести нам безопасность и обеспечить польские интересы", - сказал Туск.

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