Возле Тайваня были замечены 53 китайских боевых самолета и 19 кораблей

Это наибольшее количество боевых самолетов, обнаруженных за один день, с 15 октября, когда было обнаружено 153 самолета.

Во вторник, 10 декабря, 47 китайских самолетов были замечены в воздушном пространстве Тайваня, а 12 китайских военных кораблей были замечены в водах вблизи острова.

В настоящее время Китай имеет около 90 кораблей, дислоцированных вдоль так называемой Первой цепи островов, которая соединяет Окинаву, Тайвань и Филиппины. Тайбэй заявил, что это были крупнейшие военно-морские учения Китая за последние годы.

Китайские военные и китайские государственные СМИ не публиковали никаких заявлений о возросшей военной активности в Восточно-Китайском море, Тайваньском проливе, Южно-Китайском море и западной части Тихого океана.

Китай, возможно, начал военные учения в ответ на визит президента Тайваня Лай Цзы в США на прошлой неделе.

Тайвань и материковый Китай управляются раздельно, поскольку националистическое правительство Китайской Республики, потерпевшее поражение в гражданской войне, укрылось на этом острове в 1949 году, а на коммунистами материковом Китае была провозглашена Китайская Народная Республика, которая до сих пор считает Тайвань частью своей территории.

Тайвань живет под постоянной угрозой китайского вторжения.

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