Пробег почти миллион километров и разбитая 12 раз машина. Перлы латвийских автообъявлений

"Если автомобиль побывал в руках многих владельцев, стоит проверить, почему. Обычно водители меняют машину каждые 4-6 лет. Но автомобиль, который переходит из рук в руки каждый год или даже каждые несколько месяцев, может иметь серьезные технические проблемы. Водители, покупающие автомобили, ввезенные из-за рубежа, идут на определенный риск, поскольку бывает сложно отследить, в каких руках они побывали. Но с ростом популярности услуги по проверке истории автомобиля эту информацию можно получить в считанные секунды", - говорит Матс Бузелис, руководитель отдела коммуникаций компании carVertical.

Наибольший общий ущерб - более 111 000 евро

Каждая машина в любой момент может попасть в аварию, однако некоторые модели в них попадают гораздо чаще других. В Латвии покупатели нашли BMW X5 2008 года с 12 зафиксированными ДТП. Недалеко ушли и Audi A8 2015 года с девятью авариями, две BMW 5-й серии и Mercedes-Benz ML-Class 2006, каждая из которых побывали в восьми авариях.

В зависимости от серьезности повреждений страховщики могут по-разному оценивать стоимость ремонта. Как правило, стоимость ремонта выше для моделей класса люкс. Если автомобиль побывал в нескольких авариях, где общая стоимость ущерба может составлять десятки или даже сотни тысяч евро, стоит проверить его у механика. В отчете об истории автомобиля записано, какие части машины были повреждены в прошлом, что позволит механикам сосредоточиться именно на этих участках.