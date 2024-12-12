Большая часть водителей избегает транспортных средств со скрученным пробегом или историей повреждений, однако часто автомобили хранят в себе и другие секреты. У некоторых моделей часто меняются владельцы. Кроме того, эти машины имеют свойство чаще попадать в аварии. Компания carVertical, занимающаяся сбором данных об автомобилях, исследовала самые яркие и удивительные случаи продаж подержанных автомобилей, наблюдавшиеся в Латвии в первой половине 2024 года.
Пробег почти миллион километров и разбитая 12 раз машина. Перлы латвийских автообъявлений
От границы до границы - регистрация машины в восьми разных странах, не слишком ли много?
Когда автомобиль съезжает с производственной ленты, он не всегда остается в той же стране. Подержанные автомобили часто везут в другие страны, поэтому за время своей службы они могут побывать в руках нескольких владельцев.
Из всех автомобилей, которые carVertical проверила в Латвии, одна BMW 5-й серии 2011 года выпуска значительно выделяется, так как ранее была зарегистрирована в восьми разных странах. Недалеко ушли и BMW X5 2005 года выпуска, Audi e-tron 2022 года выпуска, Volkswagen Tiguan 2010 года выпуска, BMW X5 2011 года выпуска и BMW 6-й серии 2014 года впуска - каждый из них длительное время использовался в шести разных странах.
Водители обычно имеют свойство менять транспорт каждые несколько лет, однако к отдельным моделям это не относится. Рекордсменом этого года стал Audi A6 2006 года, побывавший в руках 26 владельцев. Кроме того, владелец часто менялся у Škoda Octavia 2006 года и двух BMW 5-й серии - у каждой машины их было по 22.
"Если автомобиль побывал в руках многих владельцев, стоит проверить, почему. Обычно водители меняют машину каждые 4-6 лет. Но автомобиль, который переходит из рук в руки каждый год или даже каждые несколько месяцев, может иметь серьезные технические проблемы. Водители, покупающие автомобили, ввезенные из-за рубежа, идут на определенный риск, поскольку бывает сложно отследить, в каких руках они побывали. Но с ростом популярности услуги по проверке истории автомобиля эту информацию можно получить в считанные секунды", - говорит Матс Бузелис, руководитель отдела коммуникаций компании carVertical.
Наибольший общий ущерб - более 111 000 евро
Каждая машина в любой момент может попасть в аварию, однако некоторые модели в них попадают гораздо чаще других. В Латвии покупатели нашли BMW X5 2008 года с 12 зафиксированными ДТП. Недалеко ушли и Audi A8 2015 года с девятью авариями, две BMW 5-й серии и Mercedes-Benz ML-Class 2006, каждая из которых побывали в восьми авариях.
В зависимости от серьезности повреждений страховщики могут по-разному оценивать стоимость ремонта. Как правило, стоимость ремонта выше для моделей класса люкс. Если автомобиль побывал в нескольких авариях, где общая стоимость ущерба может составлять десятки или даже сотни тысяч евро, стоит проверить его у механика. В отчете об истории автомобиля записано, какие части машины были повреждены в прошлом, что позволит механикам сосредоточиться именно на этих участках.
Самая высокая общая стоимость повреждений в Латвии была зафиксирована для BMW M4 2020 года выпуска, которая превысила 111 000 евро. Во многих странах за такую сумму можно купить квартиру или даже дом. Ей на пятки наступают Mercedes-Benz GLC 2012 года выпуска с оценкой ремонта в 103 500 евро и BMW 5-й серии 2017 года выпуска с повреждениями на 87 500 евро.
Пробег снижают на несколько сотен тысяч километров
На латвийских порталах объявлений полно автомобилей с пробегом в несколько сотен тысяч километров. Но ни один из них не может превзойти Volvo S60 2004 года выпуска, который прошел в общей сложности 965 139 километров. На одометре уже шесть цифр, и близится время, когда пробег снова будет отсчитываться от нуля.
Чтобы достичь такого пробега, этому Volvo S60 пришлось бы проезжать более 60 000 километров каждый год, начиная с 2004 года, - поразительная цифра. Почти столько же проехали Volvo S60 2007 года с пробегом 696 921 километр и старый Volvo 440/460 с пробегом 695 877 километров.
Автомобиль с большим пробегом сложно продать по хорошей цене, поэтому недобросовестные продавцы часто уменьшают показания одометра, искусственно завышая стоимость машины.
Из всех автомобилей, проверенных в Латвии, больше всего был скручен пробег у Volvo XC60 2010 года выпуска - показатель одометра был снижен на 408 103 километра. Аналогичным образом уменьшился пробег Audi A4 2011 года выпуска на 373 991 километр и Volvo V70 2007 года выпуска на 327 659 километров.
"Покупка автомобиля, пробег которого уменьшился на несколько сотен тысяч километров, может привести к множеству проблем. Очевидно, что такой автомобиль уже не будет надежным и будет часто ломаться. Кроме того, существует значительный риск для безопасности - автомобиль с таким большим пробегом опасен не только для водителя и его пассажиров, но и для других участников дорожного движения", - говорит Бузелис.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!