Мэр Риги Вилнис Кирсис заявил, что процессы в Грузии вызывают обеспокоенность и отклонение страны от европейского курса - не в интересах грузинского народа.

"Мы должны всеми способами поддерживать грузинский народ в его стремлении к демократическому, правовому и европейскому государству, поэтому мы решили приостановить действие договора о сотрудничестве со столицей Грузии, четко обозначив свое отношение к происходящему. Мы будем пристально следить за развитием событий, консультироваться с Министерством иностранных дел и находиться в постоянном контакте с грузинской общиной в Латвии", - сказал мэр.

Договор о сотрудничестве между Рижской думой и Тбилиси в сфере торговли, экономики, науки и техники, в гуманитарной и культурной областях действовал с 3 апреля 2007 года.

С 2007 года Тбилиси является городом-побратимом Риги. Соглашение между столицами включает сотрудничество в области торговли, экономики, науки, техники, гуманитарного и культурного обмена. Всего у Риги 25 городов-побратимов.

В Грузии с конца октября продолжаются протесты. Причиной стал спорный результат выборов, объявленный партией "Грузинская мечта". Оппозиция обвиняет власть в фальсификациях.

Обе стороны отказываются от компромиссов. Ситуация накаляется, и 14 декабря ожидается новый виток напряженности. Правящая партия планирует назначить нового президента, лояльного ее курсу, чтобы заменить прозападно настроенного лидера Саломе Зурабишвили.

Зурабишвили заявила, что новый парламент и правительство нелегитимны. Она подчеркнула, что останется на своем посту до проведения новых парламентских выборов.

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