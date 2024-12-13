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"Человек года Европы в Латвии": Ринкевич предлагает голосовать вместо него за других кандидатов

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Фото: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

В борьбе за титул "Человек года Европы в Латвии" продолжают участвовать президент Латвии Эдгар Ринкевич, режиссер анимационного фильма "Поток" Гинт Зилбалодис и управляющая Лузнавским поместьем Ивета Балчуне, сообщила представитель Eiropas kustības Latvijā (EKL) Лиене Валдмане.

Голосующие подчеркивают, что Ринкевич уважает народ и открыто выражает позицию Латвии по важным вопросам. Отмечается, что он "человек с умом, сердцем и страстью к своему народу". Президент назван "человеком, который любит свой народ".

О Зилбалодисе голосующие пишут, что он прославил Латвию своим замечательным трудом. Отмечается, что его работа способствует продвижению образа Латвии в течение всего года. Подчеркивается, что результаты его труда могут оказать значительное и долгосрочное влияние на индустрию.

О Балчуне отмечено, что она организовала в Лузнавским поместьем интересные и содержательные мероприятия на протяжении всего года. Ее деятельность делает поместье местом, куда хочется возвращаться снова и снова. Голосующие подчеркивают, что Балчуне создала культурное пространство в Латгале, объединила разные культуры, подчеркнув латышские и латгальские традиции.

Как заметил портал TVNET, президент Латвии Эдгар Ринкевич опубликовал в микроблоге X (ранее - Twitter) сообщение, в котором поблагодарил за признание, но призвал голосовать за Гинта Зилбалодиса и Ивету Балчуне.

"Сердечное спасибо за такое приятное признание, но голосуйте за очень сильных кандидатов - Зилбалодиса или Балчуне. Они оба сделали многое, чтобы заслужить этот титул! Сегодня это еще можно сделать", - написал Ринкевич. 

Публичное голосование организует объединение Eiropas kustības Latvijā (EKL) 27-й год подряд. "Человек года Европы в Латвии 2024" будет объявлен 20 декабря.

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