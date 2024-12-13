"Человек года Европы в Латвии": Ринкевич предлагает голосовать вместо него за других кандидатов

Голосующие подчеркивают, что Ринкевич уважает народ и открыто выражает позицию Латвии по важным вопросам. Отмечается, что он "человек с умом, сердцем и страстью к своему народу". Президент назван "человеком, который любит свой народ".

О Зилбалодисе голосующие пишут, что он прославил Латвию своим замечательным трудом. Отмечается, что его работа способствует продвижению образа Латвии в течение всего года. Подчеркивается, что результаты его труда могут оказать значительное и долгосрочное влияние на индустрию.

О Балчуне отмечено, что она организовала в Лузнавским поместьем интересные и содержательные мероприятия на протяжении всего года. Ее деятельность делает поместье местом, куда хочется возвращаться снова и снова. Голосующие подчеркивают, что Балчуне создала культурное пространство в Латгале, объединила разные культуры, подчеркнув латышские и латгальские традиции.

Как заметил портал TVNET, президент Латвии Эдгар Ринкевич опубликовал в микроблоге X (ранее - Twitter) сообщение, в котором поблагодарил за признание, но призвал голосовать за Гинта Зилбалодиса и Ивету Балчуне.

"Сердечное спасибо за такое приятное признание, но голосуйте за очень сильных кандидатов - Зилбалодиса или Балчуне. Они оба сделали многое, чтобы заслужить этот титул! Сегодня это еще можно сделать", - написал Ринкевич.

Sirsnīgs paldies par šo jauko novērtējumu, bet balsojiet par ļoti spēcīgajiem kandidātiem Zilbalodi vai Balčūni. Viņi abi ir daudz darījuši, lai šo titulu godam pelnītu! Šodien vēl to var izdarīt! @EiropasKustiba https://t.co/giKWGFpVo4 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) December 13, 2024

Публичное голосование организует объединение Eiropas kustības Latvijā (EKL) 27-й год подряд. "Человек года Европы в Латвии 2024" будет объявлен 20 декабря.

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