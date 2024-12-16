Мужчина обвиняется в нарушении запрета на службу в Вооруженных силах России, неправомерном участии в войне в Украине на стороне Вооруженных сил России, а также в незаконном пересечении государственной границы.

15 августа 2023 года обвиняемый в нарушение закона "О государственной безопасности", который устанавливает, что гражданину Латвии запрещено служить в вооруженных силах, созданных иностранным государством, находясь в Центре рекрутирования Вооруженных сил России в Омской области, подписал контракт на военную службу в Вооруженных силах России, вступивший в силу в сентябре 2023 года, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Обвиняемому выдали жетон и удостоверение военнослужащего, и он был направлен в Челябинскую область, в город Чебаркуль, где начал службу в 80-м танковом полку Вооруженных сил России, в артиллерийском подразделении, после чего в октябре 2023 года был направлен в зону боевых действий, проводимых Россией в Украине.