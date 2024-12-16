Обвиняемый Латвийской прокуратурой служащий в российской армии гражданин Латвии в Украине строил блиндажи и участвовал в боях, выяснило агентство LETA.
Мужчина обвиняется в нарушении запрета на службу в Вооруженных силах России, неправомерном участии в войне в Украине на стороне Вооруженных сил России, а также в незаконном пересечении государственной границы.
15 августа 2023 года обвиняемый в нарушение закона "О государственной безопасности", который устанавливает, что гражданину Латвии запрещено служить в вооруженных силах, созданных иностранным государством, находясь в Центре рекрутирования Вооруженных сил России в Омской области, подписал контракт на военную службу в Вооруженных силах России, вступивший в силу в сентябре 2023 года, сообщили агентству LETA в прокуратуре.
Обвиняемому выдали жетон и удостоверение военнослужащего, и он был направлен в Челябинскую область, в город Чебаркуль, где начал службу в 80-м танковом полку Вооруженных сил России, в артиллерийском подразделении, после чего в октябре 2023 года был направлен в зону боевых действий, проводимых Россией в Украине.
Своими действиями обвиняемый противоправно участвовал в вооруженном конфликте, то есть активно участвовал в вооруженном конфликте за пределами территории Латвии, который направлен против территориальной неприкосновенности и политической независимости государства и противоречит обязательному для Латвии международному праву.
Согласно обвинению, мужчина выполнял военные задачи, направленные против подконтрольных украинскому правительству сил, в том числе при строительстве оборонительных укреплений - блиндажей для нужд Вооруженных сил России, выполнял функции охранного назначения с использованием выданного Россией служебного огнестрельного оружия и боеприпасов, а также участвовал в тактических боях и стрелковых учениях, отметили в прокуратуре.
Таким образом, обвиняемый принимал активное участие в вооруженном конфликте на востоке Украины, направленном против территориальной неприкосновенности и политической независимости украинского государства.
Кроме того, обвиняемый умышленно незаконно пересек внешнюю границу Латвии.
В распоряжении прокуратуры нет сведений о том, имел ли мужчина предыдущий военный опыт.
Ранее сообщалось, что обвиняемый был задержан Государственной пограничной службой 7 октября в Шкилбенской волости в тот момент, когда он пытался незаконно пересечь государственную границу со стороны России. Расследование взяла под контроль Служба госбезопасности, которая и предложила прокуратуре предъявить мужчине обвинение.
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