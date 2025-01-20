Приднестровье согласилось получать газ из Молдовы

Российский газовый концерн "Газпром" с 1 января полностью прекратил поставки газа в Молдову. В то же время вступило в силу решение Украины не продлевать контракт на транзит российского газа в европейские страны.

Из-за нехватки газа Приднестровье с 1 января не может обеспечить своих жителей электричеством и горячей водой.

"Мы согласились с предложениями руководства Молдовы, начиная с президента и выше, чтобы газ Приднестровью поставляла компания "Молдовагаз", - сообщил лидер региона Вадим Красносельский.

Красносельский сообщил, что Приднестровье в субботу, 18 января, отправило в "Молдовагаз" письмо с просьбой приобрести газ, но пока не получило ответа.

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