По железной дороге в прошлом году было перевезено 19,445 млн пассажиров, что на 13,5% больше, чем в 2023 году, сообщили агентству LETA в АS Pasažieru vilciens (PV).
Куда чаще всего ездили жители: в PV рассказали о росте пассажиропотока
17,3 млн пассажиров было перевезено электропоездами, что на 14,9% больше, чем в 2023 году, а дизельными поездами перевезено 2,06 млн пассажиров, что на 6,7% больше.
Как отметили в PV, примерно 12,1 млн из всех пассажиров электропоездов совершили поездки на новых электропоездах производства чешской компании Škoda Vagonka.
В 2024 году было выполнено 112 695 рейсов поездов, что на 17,4% больше, чем в 2023 году. 91 242 рейса были выполнены электропоездами, а 21 453 рейса - дизельными поездами.
Чаще всего пассажиры в 2024 году ездили на электропоездах в направлении Тукумса: число перевезенных на этом маршруте пассажиров составило 6,948 млн человек, что на 16,9% больше, чем в 2023 году.
На Айзкраукльском направлении было перевезено 4,932 млн пассажиров (+15,4%), на Елгавском направлении - 3,069 млн пассажиров (+8,5%), на Скултском направлении - 2,421 млн пассажиров (+16,2%).
Прирост числа перевезенных пассажиров в прошлом году наблюдался и на неэлектрифицированных линиях.
По маршруту Рига - Гулбене в прошлом году было перевезено 47 046 пассажиров (+14,7%), по маршруту Рига - Лиепая - 80 026 пассажиров (+14,1%), по маршруту Рига - Резекне - Зилупе - 267 504 пассажира (+13,3% ), по маршруту Рига - Даугавпилс - 514 138 пассажиров (+12,3%).
Увеличение числа перевезенных пассажиров в компании объясняют введением новых электропоездов, повышенным спросом на пассажирские перевозки в летний сезон по приморским направлениям, а также усовершенствованием интервального графика.
В 2024 году общий пробег пассажирских поездов составил 7,408 млн км, что на 15,8% больше 2023 года. Увеличение пробега связано с увеличением числа рейсов на отдельных маршрутах после внедрения новых электропоездов, отмечает PV.
В декабре 2024 года поездами было перевезено 1,449 млн пассажиров, что на 13,3% больше декабря 2023 года. При этом рейсы поездов в соответствии с графиком движения в декабре выполнялись с точностью 99%.
По словам председателя правления PV Райтиса Нешпорса, 2024 год в сегменте пассажирских перевозок по железной дороге можно назвать годом трансформации, так как в результате полной замены подвижного состава электропоездов в электрифицированной зоне пассажиры смогли ощутить существенное повышение качества перевозок.
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