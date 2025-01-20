Куда чаще всего ездили жители: в PV рассказали о росте пассажиропотока

17,3 млн пассажиров было перевезено электропоездами, что на 14,9% больше, чем в 2023 году, а дизельными поездами перевезено 2,06 млн пассажиров, что на 6,7% больше.

Как отметили в PV, примерно 12,1 млн из всех пассажиров электропоездов совершили поездки на новых электропоездах производства чешской компании Škoda Vagonka.

В 2024 году было выполнено 112 695 рейсов поездов, что на 17,4% больше, чем в 2023 году. 91 242 рейса были выполнены электропоездами, а 21 453 рейса - дизельными поездами.

Чаще всего пассажиры в 2024 году ездили на электропоездах в направлении Тукумса: число перевезенных на этом маршруте пассажиров составило 6,948 млн человек, что на 16,9% больше, чем в 2023 году.

На Айзкраукльском направлении было перевезено 4,932 млн пассажиров (+15,4%), на Елгавском направлении - 3,069 млн пассажиров (+8,5%), на Скултском направлении - 2,421 млн пассажиров (+16,2%).

Прирост числа перевезенных пассажиров в прошлом году наблюдался и на неэлектрифицированных линиях.

По маршруту Рига - Гулбене в прошлом году было перевезено 47 046 пассажиров (+14,7%), по маршруту Рига - Лиепая - 80 026 пассажиров (+14,1%), по маршруту Рига - Резекне - Зилупе - 267 504 пассажира (+13,3% ), по маршруту Рига - Даугавпилс - 514 138 пассажиров (+12,3%).