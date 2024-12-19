В Ницской волости водитель сбил насмерть пешехода

Около 18:30 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Ница - Отани - Гробини. По данным полиции, водитель автомобиля Opel сбил мужчину, который двигался по проезжей части. Пешеход погиб на месте.

В связи с инцидентом начат уголовный процесс. Полиция выясняет точные обстоятельства и причины случившегося.

Государственная полиция напоминает, что в темное время суток, если дорога недостаточно освещена, пешеходы, находящиеся на проезжей части или обочине, обязаны носить светоотражающие жилеты или одежду с элементами из светоотражающего материала. Это требование правил дорожного движения направлено на повышение безопасности.

За минувшие сутки в стране зарегистрирован 201 дорожно-транспортный инцидент. В этих авариях пострадали 18 человек, один погиб.

Сотрудники полиции зафиксировали 335 административных правонарушений в сфере дорожного движения. Из них 128 случаев связаны с превышением скорости, а шесть - с агрессивным вождением.

Также был начат один административный и один уголовный процесс за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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