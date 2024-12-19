Судан пока уклоняется от разрешения России создать военную базу на Красном море

По данным источника из суданской разведки, Москва предлагала местным властям современную зенитно-ракетную систему С-400 в обмен на согласие на строительство базы. Однако Судан отклонил предложение, опасаясь негативной реакции со стороны США и других западных стран. Информацию подтвердили также два американских чиновника.

Стратегическое значение такой базы усилилось после ослабления позиций Москвы в Сирии из-за утраты контроля над режимом Башара Асада. База на побережье Красного моря обеспечила бы России поддержку ее операций в Африке.

"Это часть так называемой "африканской авантюры" России", - поясняет Даниэль Раков, старший научный сотрудник Иерусалимского института стратегии и безопасности (JISS), отставной подполковник.

В интервью порталу TVNET+ он отметил:

"Россия расширяет свое влияние в Центральноафриканской Республике и других частях Африки. Чтобы добраться туда, ей нужны точки дозаправки".

В то же время Судан, вовлеченный в гражданскую войну, пока не готов идти навстречу российским планам. Хотя Кремль оказывает ему поддержку, ситуация остается неопределенной.

Несмотря на отказ в размещении базы, между Москвой и Хартумом существуют активные торговые связи. По данным The Moscow Times, страны заключили соглашения о поставках российского оружия и нефтепродуктов в Судан.

После семимесячного перерыва возобновились поставки топлива. С апреля по октябрь Россия экспортировала в Судан 2,8 миллиона баррелей дизельного топлива и бензина. Это составляет почти половину всего импорта нефтепродуктов Судана за этот период.

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