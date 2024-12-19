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Как поменяется расписание поездов на рождественские праздники? Рассказывает Pasažieru vilciens

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Поезд
Поезд Фото: Edijs Pālens/LETA

В расписании движения поездов с 22 декабря этого года по 1 января следующего года произойдут изменения, связанные с праздниками, сообщили представители AS Pasažieru vilciens (PV).

PV информирует, что все электропоезда с 23 по 26 декабря и с 30 декабря по 1 января будут курсировать по расписанию выходных дней, а 28 декабря - по расписанию рабочего дня.

Также в преддверии праздников и в праздничные дни вместо обычного состава из трех вагонов на наиболее загруженных маршрутах будут пущены поезда с шестью вагонами.

С актуальными изменениями пассажиры могут ознакомиться на сайте vivi.lv и в мобильном приложении Vivi.

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