В расписании движения поездов с 22 декабря этого года по 1 января следующего года произойдут изменения, связанные с праздниками, сообщили представители AS Pasažieru vilciens (PV).
Как поменяется расписание поездов на рождественские праздники? Рассказывает Pasažieru vilciens
PV информирует, что все электропоезда с 23 по 26 декабря и с 30 декабря по 1 января будут курсировать по расписанию выходных дней, а 28 декабря - по расписанию рабочего дня.
Также в преддверии праздников и в праздничные дни вместо обычного состава из трех вагонов на наиболее загруженных маршрутах будут пущены поезда с шестью вагонами.
С актуальными изменениями пассажиры могут ознакомиться на сайте vivi.lv и в мобильном приложении Vivi.
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