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Глава Pasažieru vilciens: в следующем году может повыситься цена билетов на поезд

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Поезд Vivi зимой. Иллюстративное фото
Поезд Vivi зимой. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

Руководитель компании Pasažieru vilciens (Vivi) Райтис Нешпорс на Латвийском радио рассказал, что компания допускает повышение цены на билеты, но окончательного решения еще не принято.

"Есть объективное основание - потому что, если посмотреть в европейском масштабе, и в балтийском тоже, наши цены самые низкие. Пассажиры сейчас пользуются нашими услугами по самой низкой цене. Весной было одно повышение тарифов, но ясно, что это одно из решений, его следует оценить", - сказал Нешпорс.

Глава Pasažieru vilciens также поделился, что сейчас, в сотрудничестве с Автотранспортной дирекцией, оценивается возможность сокращения количества рейсов весной и летом будущего года.

"Это касается региональных перевозок и автобусом, и поездом. Поэтому какие-то компромиссы наверняка придется принять", - заметил он.

Ранее сообщалось, что VAS Latvijas dzelzceļš (LDz) продолжает проект модернизации пассажирских платформ. 15 декабря оно открыла три новые железнодорожные станции: Даудери, Шмерлис и Медемциемс.

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