Глава Pasažieru vilciens: в следующем году может повыситься цена билетов на поезд

"Есть объективное основание - потому что, если посмотреть в европейском масштабе, и в балтийском тоже, наши цены самые низкие. Пассажиры сейчас пользуются нашими услугами по самой низкой цене. Весной было одно повышение тарифов, но ясно, что это одно из решений, его следует оценить", - сказал Нешпорс.