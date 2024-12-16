Руководитель компании Pasažieru vilciens (Vivi) Райтис Нешпорс на Латвийском радио рассказал, что компания допускает повышение цены на билеты, но окончательного решения еще не принято.
Глава Pasažieru vilciens: в следующем году может повыситься цена билетов на поезд
"Есть объективное основание - потому что, если посмотреть в европейском масштабе, и в балтийском тоже, наши цены самые низкие. Пассажиры сейчас пользуются нашими услугами по самой низкой цене. Весной было одно повышение тарифов, но ясно, что это одно из решений, его следует оценить", - сказал Нешпорс.
Глава Pasažieru vilciens также поделился, что сейчас, в сотрудничестве с Автотранспортной дирекцией, оценивается возможность сокращения количества рейсов весной и летом будущего года.
"Это касается региональных перевозок и автобусом, и поездом. Поэтому какие-то компромиссы наверняка придется принять", - заметил он.
Ранее сообщалось, что VAS Latvijas dzelzceļš (LDz) продолжает проект модернизации пассажирских платформ. 15 декабря оно открыла три новые железнодорожные станции: Даудери, Шмерлис и Медемциемс.
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