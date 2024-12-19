Смилтенс объяснил, почему воздержался при утверждении Пуданса на должность командующего НВС

За его утверждение проголосовали 88 депутатов, воздержался только представитель "Объединенного списка" Эдвардс Смилтенс.

На вопрос, почему он воздержался, депутат ответил агентству LETA, что сам точно не знает, что произошло, и допускает, что допустил ошибку. Он также обратился к техническим специалистам с просьбой проверить систему голосования.

Смилтенс пояснил, что нынешняя система голосования устарела, и сейчас уже ведется работа над ее обновлением, чтобы избежать подобных ошибок.

Кроме того, он подал заявление о смене своего голоса на "за".

Перед голосованием Смилтенс с трибуны Сейма пожелал Пуданса удачи, выразив уверенность в его способности "вдохнуть новую жизнь в Национальные вооруженные силы".

"Мы встречались с вами в фракции, общались, и нас действительно вдохновляет ваш энтузиазм, идеи и убеждения. Желаю вам успехов!" - заявил Смилтенс перед голосованием.

Как уже сообщалось ранее, в четверг, 19 декабря, Сейм утвердил Пуданса на пост командующего НВС.

Кандидатуру Пуданса на пост командующего НВС выдвинул президент Эдгар Ринкевич, а коалиционные партии пообещали ему единогласную поддержку.

Пуданс служит в рядах НВС более 20 лет, в том числе служил в сухопутных силах, Земессардзе, Объединенном штабе НВС. Международный опыт службы получил в ходе международной операции в Афганистане, а также при исполнении обязанностей военного представителя в представительстве НАТО/ЕС в Брюсселе.

Командующий НВС утверждается Сеймом на четырехлетний срок.

Срок полномочий нынешнего командующего НВС Леонида Калниньша истекает в январе 2025 года.

Пуданс приступит к своим обязанностям 27 января следующего года.

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