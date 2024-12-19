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Зеленский отреагировал на слова Путина устроить "дуэль" с ударом по Киеву (3)

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Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: Juan Carlos Rojas

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова российского диктатор Владимира Путина, который предложил США устроить "высокотехнологичную дуэль":  Россия ударит "Орешником" по Киеву, а западные системы ПВО попробуют ее сбить.

"Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником". И посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона?", - заявил диктатор Путин во время прямой линии.

Зеленский да оценку словам Путина на своей пресс-конференции.

"Вы считаете, что это адекватный человек? Просто отморозки", - приводит слова Зеленского "Медуза".

Президент Украины также напомнил, что Украине нужно 19 систем ПВО, чтобы защитить электростанции от обстрелов. Дополнительные системы ПВО нужны, чтобы защитить от обстрелов города.

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