"Мы хотим демократии, а не религиозного государства", - скандировали мужчины и женщины на центральной площади Омейядов в Дамаске.

Звучали также лозунги "Свободная, гражданская Сирия" и "Сирийский народ един".

Среди лозунгов, которые можно увидеть на плакатах демонстрантов, был и призыв "Нет свободной страны без свободных женщин".

Повстанцы, возглавляемые исламистской группировкой "Хайят Тахрир аль-Шам" (ХТШ), в прошлом месяце предприняли молниеносное наступление со своего бастиона на северо-западе Сирии и 8 декабря захватили столицу.

ХТШ, которая ведет свою историю от сирийского отделения террористической группировки "Аль-Каида" и признана террористической организацией несколькими западными правительствами, постаралась смягчить свою риторику и пообещала защиту многочисленным религиозным и этническим меньшинствам страны.

Группировка назначила временное руководство, которое будет управлять страной до 1 марта.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в четверг, что после падения Асада в Сирии появился "проблеск надежды", но предупредил, что впереди серьезные проблемы.

"На Ближнем Востоке горит много пожаров, но сегодня в Сирии есть огонек надежды, и этот огонек нельзя гасить", - призвал Гутерриш.

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