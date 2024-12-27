ФОТО TЭЦ Латвии готовы полностью обеспечить страну электроэнергией

На данный момент ни одна из станций не находится на ремонте, однако на TЭЦ-1 проводятся работы по модернизации. Устанавливаемое оборудование позволит станции с 2025 года работать также в конденсационном режиме.

"Когда важен каждый мегаватт, такие изменения имеют большое значение", - отметили в Latvenergo. Этот проект улучшит способность TЭЦ-1 предоставлять балансирующие услуги в рамках синхронизированной зоны Балтийских стран.

Максимальная мощность TЭЦ-1 составляет чуть более 150 мегаватт (МВт), в то время как TЭЦ-2 может обеспечивать около 400 МВт на каждом из двух энергоблоков.

Электростанция AS Latvenergo TЭЦ-1 Фото: Zane Bitere/LETA

На данный момент TЭЦ-1 работает с мощностью 140 МВт, что обусловлено возможностью реализации произведенной электроэнергии на рынке. Ожидается, что станция будет доступна для рынка и в субботу, тогда как мощности TЭЦ-2 останутся в резерве, но могут быть использованы при необходимости.

Как пояснили представители Latvenergo, режим работы ТЭЦ сильно варьируется. В периоды отрицательных температур станции работают интенсивнее, тогда как в теплую погоду их деятельность снижается.