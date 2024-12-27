В настоящее время все мощности теплоэлектроцентралей TЭЦ-1 и TЭЦ-2, принадлежащих компании AS Latvenergo, доступны для использования в случае необходимости, сообщили в пятницу представители компании.
ФОТО ⟩ TЭЦ Латвии готовы полностью обеспечить страну электроэнергией
На данный момент ни одна из станций не находится на ремонте, однако на TЭЦ-1 проводятся работы по модернизации. Устанавливаемое оборудование позволит станции с 2025 года работать также в конденсационном режиме.
"Когда важен каждый мегаватт, такие изменения имеют большое значение", - отметили в Latvenergo. Этот проект улучшит способность TЭЦ-1 предоставлять балансирующие услуги в рамках синхронизированной зоны Балтийских стран.
Максимальная мощность TЭЦ-1 составляет чуть более 150 мегаватт (МВт), в то время как TЭЦ-2 может обеспечивать около 400 МВт на каждом из двух энергоблоков.
На данный момент TЭЦ-1 работает с мощностью 140 МВт, что обусловлено возможностью реализации произведенной электроэнергии на рынке. Ожидается, что станция будет доступна для рынка и в субботу, тогда как мощности TЭЦ-2 останутся в резерве, но могут быть использованы при необходимости.
Как пояснили представители Latvenergo, режим работы ТЭЦ сильно варьируется. В периоды отрицательных температур станции работают интенсивнее, тогда как в теплую погоду их деятельность снижается.
Четверг, 26 декабря, потребовал запуска ТЭЦ из-за спроса на рынке, который, по словам Latvenergo, мог быть вызван снижением объемов поставок электроэнергии из Скандинавии.
В пятницу, после повреждения электрического кабеля EstLink 2 в Финском заливе, министр экономики Латвии Викторс Валайнис (СЗК) совместно с представителями Latvenergo провел технический осмотр TЭЦ-1 и TЭЦ-2. Министр подчеркнул, что после инцидента с EstLink 2 инфраструктура Latvenergo становится все более значимой для балансировки рынка электроэнергии, и важно убедиться, что она остается работоспособной при любых обстоятельствах.
Галерея: Министр Валайнис провел осмотр ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2
Министр также отметил, что ранее, в течение 10-месячного ремонта кабеля, цены на электроэнергию выросли на 10%, и нельзя исключать, что подобные последствия возникнут и сейчас.
25 декабря произошел сбой в работе кабеля EstLink 2, соединяющего Эстонию и Финляндию. Также были зафиксированы повреждения трех подводных коммуникационных кабелей между этими странами.
Согласно сообщениям эстонских СМИ, повреждены два кабеля, принадлежащих группе Elisa Eesti AS, и один кабель компании CITIC Telecom CPC. Несмотря на это, услуги связи и интернет-доступ между Эстонией и Финляндией продолжают работать благодаря альтернативным кабелям.
Финские СМИ сообщают, что вблизи кабеля в момент аварии находился корабль Xin Xin Tiang 2 под флагом Гонконга, а позже стало известно о присутствии судна "теневого флота" России Eagle S под флагом Островов Кука, которое Финляндия задержала.
Предыдущий случай повреждения подводного кабеля EstLink 2 произошел 26 января. После обнаружения места повреждения в эстонской части кабеля начались ремонтные работы, завершившиеся в сентябре, когда кабель был вновь введен в эксплуатацию.
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