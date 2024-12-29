В субботу российский «Газпром» направил молдавской газовой компании «Молдовагаз» уведомление, в котором сообщил, что в связи с регулярным невыполнением молдавской стороной платежных обязательств и «накопившейся задолженностью» поставки природного газа в Республику Молдова полностью прекращаются.
Россия прекратит поставки газа в Молдову с 1 января. Без газа останется Приднестровье, но перебои с электричеством грозят всей стране
Мера вступит в силу в 8 утра по московскому времени 1 января 2025 года.
«ПАО „Газпром" оставляет за собой все свои права, включая право на одностороннее расторжение контракта и право требовать с АО „Молдовагаз" возмещения всех убытков и уплаты штрафов за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение АО „Молдовагаз" своих обязательств по контракту», — говорится в документе.
Согласно российским расчетам, долг Молдовы за газ составляет 709 млн долларов. Молдавская сторона признает долг всего в 8,6 млн долларов, ссылаясь на результаты международного аудита, опубликованные в сентябре 2023 года. «Газпром» не принимает выводы британских и норвежских аудиторов, нанятых молдавским правительством в 2021 году без согласования с российской монополией.
Как долго будет действовать это решение и какие условия и в какие сроки Молдова должна выполнить для возобновления поставок, конкретно не прописано, отмечается только, что ограничение будет оставаться в силе до тех пор, пока российская компания письменно не уведомит «Молдовагаз» о его отмене.
Премьер-министр Молдовы Дорин Речан в ответном заявлении в фейсбуке указал, что прекращение поставок российского газа затронет в первую очередь отколовшуюся территорию Приднестровья, передает Reuters.
Россия использует энергию как политическое оружие, и Молдова теперь рассматривает свои правовые возможности, включая международный арбитраж, отметил Речан.
Удар по Приднестровью
От решения «Газпрома» пострадает прежде всего пророссийские Приднестровье — непризнанный в мире регион, заявляющий о своей независимости от Молдовы и о желании сближения с Россией.
Глава «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил в субботу, что начиная с декабря 2022 года, весь поставляемый «Газпромом» природный газ в объеме 5,7 миллиона кубометров в сутки передавался его компанией на левобережье Молдовы — в Приднестровье.
«В то же время природный газ для потребителей правого берега Днестра приобретался на региональных и европейских рынках. Следует подчеркнуть, АО „Молдовагаз" законтрактовало необходимые объемы газа, которые полностью обеспечат все потребление Правобережья до конца марта 2025 года», — сообщает руководитель молдавской компании, в которой «Газпром» выступает одним из акционеров.
Во все годы своей независимости Молдова зависела от российского газа, и пока у власти в стране находились пророссийские силы, она могла надеяться на бесперебойные поставки по льготным ценам.
С приходом прозападного правительства Майи Санду Молдова столкнулась с газовым давлением со стороны Москвы.
С начала октября 2022 года поставки российского газа в Молдову сократились по меньшей мере наполовину, и уже в декабре, с началом зимы, страну охватил серьезный энергетический кризис.
Нехватка сырья сказалось на работе энергогенерирующего предприятия «МолдГРЭС» в Приднестровье, которое обеспечивало 70% электроэнергии в Молдове, но перестало справляться со своей задачей.
Остальные 30% Молдова получала из Украины, но та больше не могла экспортировать электроэнергию: значительная часть украинской инфраструктуры, в том числе электростанций, разрушена Россией.
Таким образом, хотя правобережная Молдова и запаслась европейским газом, она может остаться без электричества, если «МолдГРЭС» полностью встанет.
Усугубления энергокризиса молдавские власти ожидали. После того, как Украина объявила о прекращении транзита российского газа через свою территорию, Молдова 13 декабря ввела режим ЧП в своей сфере энергетики.
Однако тогда многие эксперты не видели предпосылок к полному разрыву контракта с «Газпромом», особенно в свете того, что главный удар в этом случае приходится на регион, который Москва всячески поддерживает.
Как именно будет решаться вопрос с дальнейшим газоснабжением Приднестровья, пока неясно.