Россия прекратит поставки газа в Молдову с 1 января. Без газа останется Приднестровье, но перебои с электричеством грозят всей стране

Россия использует энергию как политическое оружие, и Молдова теперь рассматривает свои правовые возможности, включая международный арбитраж, отметил Речан.

Удар по Приднестровью

От решения «Газпрома» пострадает прежде всего пророссийские Приднестровье — непризнанный в мире регион, заявляющий о своей независимости от Молдовы и о желании сближения с Россией.

Глава «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил в субботу, что начиная с декабря 2022 года, весь поставляемый «Газпромом» природный газ в объеме 5,7 миллиона кубометров в сутки передавался его компанией на левобережье Молдовы — в Приднестровье.

«В то же время природный газ для потребителей правого берега Днестра приобретался на региональных и европейских рынках. Следует подчеркнуть, АО „Молдовагаз" законтрактовало необходимые объемы газа, которые полностью обеспечат все потребление Правобережья до конца марта 2025 года», — сообщает руководитель молдавской компании, в которой «Газпром» выступает одним из акционеров.

Во все годы своей независимости Молдова зависела от российского газа, и пока у власти в стране находились пророссийские силы, она могла надеяться на бесперебойные поставки по льготным ценам.

С приходом прозападного правительства Майи Санду Молдова столкнулась с газовым давлением со стороны Москвы.

С начала октября 2022 года поставки российского газа в Молдову сократились по меньшей мере наполовину, и уже в декабре, с началом зимы, страну охватил серьезный энергетический кризис.