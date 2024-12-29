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Студенты предлагают превентивное решение для борьбы с сосульками

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Лед на крыше
Лед на крыше Фото: Zane Bitere/LETA

В хакатоне Coopetition 2024, организованным Rīgas namu pārvaldnieks, победила команда студентов, предложивших автоматизированное решение по превентивному предотвращению образования сосулек и очистке дождевых сливов от листьев, сообщили агентству LETA в Рижском техническом университете (RTU).

Мультифункциональный механизм очистки крыш работал бы с использованием сенсорных данных или метеорологических прогнозов. Победители хакатона - студенческая команда RTU - получили награду 3000 евро.

Второе место заняла команда, предложившая заменить бумажные пропуска на автостоянки цифровыми, привязанными к автомобильным номерным знакам.

В свою очередь, обладатели третьего места предложили дополнить функционал портала услуг E-pārvaldnieks возможностью для жителей сравнить энергоэффективность своего здания с показателями реновированного дома той же серии. Это, по мнению студентов, мотивировало бы владельцев квартир принимать решения начать реновацию домов.

Хакатон RTU проводил в сотрудничестве с управляющей компанией Rīgas namu pārvaldnieks. Участие в нем начали 14 команд, развивая инновационные и устойчивые решения для управления многоквартирными домами. В финале свои решения предприятию и профессиональному жюри представили шесть сильнейших команд.

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