Агентство Bloomberg отметило, что, несмотря на усилия Европы по диверсификации своего энергетического портфеля за последние три года после полномасштабного нападения России на Украину, цены на энергоносители остаются крайне чувствительными к любым рискам.

Усиление закупок сжиженного природного газа странами Азии и расширение газовых хранилищ в Китае, крупнейшем в мире импортере этого топлива, обострили глобальную конкуренцию за природный газ.

Bloomberg также процитировало недавние оценки премьер-министра Словакии Роберта Фицо, согласно которым рост цен на энергоносители будет стоить европейским домохозяйствам и компаниям дополнительно 40–50 миллиардов евро в год за газ и 60–70 миллиардов евро за электричество.

Агентство подчеркнуло, что колебания цен на энергоносители замедлили восстановление европейской экономики после кризиса, мешая компаниям и домохозяйствам лучше планировать свои расходы.

Отдельно упомянута сложная ситуация в Германии, где многие промышленные предприятия были вынуждены приостановить или сократить производство из-за роста затрат на энергоресурсы.

В то же время Европейский центральный банк близок к достижению своей цели по снижению инфляции до 2% в год, что позволит уменьшить процентные ставки и стимулировать экономический рост. Рост цен на газ, если он произойдет, будет значительно менее выраженным, чем во время энергетического кризиса.

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