Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, предполагают, что прекращение транзита российского газа через Украину с начала следующего года ускорит расход газовых резервов в Европе и приведет к росту цен на газ, что также повлияет на общую инфляцию.
Bloomberg отметил, что цены на газ в Европе уже выросли на 45% в этом году, создавая давление на домохозяйства и промышленность, которые сталкиваются с крупнейшим скачком инфляции за последние десятилетия. Прекращение поставок российского газа по трубопроводам через Украину может усугубить эту проблему.
Цены на фьючерсы на поставки газа на следующий год уже выросли, и некоторые трейдеры оценивают, что сокращение транзита через Украину добавит 10 евро за мегаватт-час энергии, произведенной с использованием природного газа.
Дополнительным негативным фактором является прекращение транзита зимой, когда запасы газа истощаются быстрее. Это может затруднить создание достаточных резервов для следующей зимы.
В отчете компании MET Group указано, что высокие цены на газ повлияют на конкурентоспособность промышленных предприятий и показатели европейской экономики, а возможный рост спроса на газ в Европе или Азии может создать дополнительное давление на рынок.
По оценкам Energy Aspects, хотя 15 миллиардов кубометров газа в год, которые Россия сейчас поставляет через Украину в Центральную Европу, составляют менее 5% общего потребления газа в Европе, сокращение этого объема усилит напряжение на рынке и приведет к росту мировых цен на природный газ.
Агентство Bloomberg отметило, что, несмотря на усилия Европы по диверсификации своего энергетического портфеля за последние три года после полномасштабного нападения России на Украину, цены на энергоносители остаются крайне чувствительными к любым рискам.
Усиление закупок сжиженного природного газа странами Азии и расширение газовых хранилищ в Китае, крупнейшем в мире импортере этого топлива, обострили глобальную конкуренцию за природный газ.
Bloomberg также процитировало недавние оценки премьер-министра Словакии Роберта Фицо, согласно которым рост цен на энергоносители будет стоить европейским домохозяйствам и компаниям дополнительно 40–50 миллиардов евро в год за газ и 60–70 миллиардов евро за электричество.
Агентство подчеркнуло, что колебания цен на энергоносители замедлили восстановление европейской экономики после кризиса, мешая компаниям и домохозяйствам лучше планировать свои расходы.
Отдельно упомянута сложная ситуация в Германии, где многие промышленные предприятия были вынуждены приостановить или сократить производство из-за роста затрат на энергоресурсы.
В то же время Европейский центральный банк близок к достижению своей цели по снижению инфляции до 2% в год, что позволит уменьшить процентные ставки и стимулировать экономический рост. Рост цен на газ, если он произойдет, будет значительно менее выраженным, чем во время энергетического кризиса.
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