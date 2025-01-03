Латвийский железнодорожный перевозчик PV, эстонский Elron и литовский LTG Link согласовали расписание поездов, чтобы предложить пассажирам маршрут через все страны Балтии.

Для того чтобы оценить преимущества нового маршрута, сегодня в первую поездку из Вильнюса в Таллинн отправится руководство всех трех компаний-перевозчиков.

Общее время в пути из Вильнюса в Таллинн может составить около 10 часов.

Литовская компания LTG Link будут обеспечить перевозки на участке Вильнюс - Рига, PV - на участке Рига-Валга, а Elron - на участке Валга-Таллинн.

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Первоначально на маршруте будут две пересадки длительностью 12-19 минут - в Риге и Валке, но в будущем их количество может быть сокращено. Планируется, что Латвия примерно за 117 тыс. евро в год будет арендовать поезд у LTG Link, чтобы он мог продолжать движение из Вильнюса до Валги без пересадки в Риге.

В Латвии на маршруте предусмотрены остановки в Елгаве, Риге, Земитаны, Югле, Инчукалнсе, Сигулде, Лигатне, Иерики, Цесисе, Лоде, Валмиере, Стренчи и Лугажи.

В то же время эстонский оператор Elron продолжает работу над организацией прямого рейса Тарту - Рига.

В последний раз прямое железнодорожное сообщение из Таллинна в Латвию и Литву осуществлялось в 1998 году, когда курсировал "Балтийский экспресс".

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