Манфред Вебер: 330 миллионов американцев не хотят вечно защищать 440 миллионов европейцев

"Путин придерживается имперского мировоззрения. Мы считали, что такая идеология осталась в прошлом после Второй мировой войны. Это не так. Мы находимся в зоне его прицела", - отметил Вебер.

Кроме того, он выразил обеспокоенность, что в долгосрочной перспективе Соединенные Штаты могут сократить военную поддержку своим партнерам по НАТО в Европе. "330 миллионов американцев не захотят бесконечно защищать 440 миллионов европейцев. Поэтому мы должны переосмыслить оборону в более европейском контексте".

Вебер подчеркнул необходимость совместных закупок оружия для удешевления этих процессов, создания общеевропейской системы противоракетной защиты и кибербезопасности, а также совместной охраны восточных границ континента.

Новостное агентство DPA цитирует его слова, касающиеся дальнейшей стратегии обороны Европы.

В то же время в НАТО растут опасения, что новый президент США Дональд Трамп после вступления в должность 20 января может уменьшить объем военной помощи Украине. Трамп также ожидает, что остальные страны НАТО увеличат свои оборонные расходы. В ходе своего первого президентского срока он угрожал выходом США из альянса, если союзники немедленно не начнут выделять на оборону 2% от своего ВВП.

Теперь обсуждаются еще более амбициозные цифры - вплоть до 5% от ВВП.

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