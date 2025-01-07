Оборонному сектору Латвии необходимо работать над развитием мобильности, огневой мощи, новых технологий и логистики, заявил в интервью программе Латвийского телевидения Rīta panorāma командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш, который после ухода с поста планирует наслаждаться жизнью.
Глава НВС Калниньш рассказал, что будет делать после ухода с поста
В 2024 году НВС вели весьма интенсивную и насыщенную жизнь, отметил командующий. "Я доволен 2024 годом", - заявил он.
Калниньш рассказал, что в новом году и в последующие годы будут проведены различные испытания, чтобы выяснить способность армии выполнять задачи в очень жестких условиях. Он также подчеркнул, что в Латвии неуклонно растет численный состав союзников по НАТО.
Отвечая на вопрос о вероятности нападения России на Латвию, Калниньш признал, что, как бы цинично это ни звучало, безопасность Латвии зависит в том числе и от результата войны в Украине - насколько украинские солдаты смогут выполнять свои задачи и насколько они получат поддержку западных стран. Однако даже если исход войны будет не очень благоприятным для Украины, безопасность Латвии защищена гораздо лучше, чем безопасность стран, не входящих в НАТО, сказал командующий. Калниньш убежден, что Украина не сдастся и будет бороться до последнего, а к рассуждениям о мирных переговорах следует относиться очень критически.
Рассказывая о своей работе в армии, Калниньш напомнил, что в НВС был запущен целый ряд проектов. Планы развития НВС составлены таким образом, что каждый следующий руководитель будет придерживаться единого пути развития армии. Калниньш отметил, что хотел бы, чтобы за последние восемь лет был достигнут больший прогресс в развитии огневой мощи, логистики, резервов, мобильности, но для нынешних темпов есть объективная причина: НВС являются частью государственной системы, и другие сектора также нуждаются в финансировании.
"Я очень рад и благодарен латвийскому народу и обществу, которые поддерживают усовершенствование оборонной системы и участвуют в ней, вступая в ряды Земессардзе и на профессиональную службу", - сказал также Калниньш, отметив, что прошлый год был рекордным, когда в ряды НВС вступили 762 гражданина Латвии, из них 112 пришли из Службы государственной обороны. "Это говорит о том, что наше общество не является каким-то депрессивным обществом, которое не хочет защищать Латвию", - сказал командующий. Он ждет, что люди и в будущем будут интересоваться службой в армии.
После ухода с поста Калниньш собирается реализовать "лучший план" - наслаждаться жизнью.
В январе заканчивается срок полномочий Калниньша, и его сменит нынешний командир Земессардзе Каспар Пуданс, который приступит к своим новым обязанностям 27 января.
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