Глава НВС Калниньш рассказал, что будет делать после ухода с поста

В 2024 году НВС вели весьма интенсивную и насыщенную жизнь, отметил командующий. "Я доволен 2024 годом", - заявил он.

Калниньш рассказал, что в новом году и в последующие годы будут проведены различные испытания, чтобы выяснить способность армии выполнять задачи в очень жестких условиях. Он также подчеркнул, что в Латвии неуклонно растет численный состав союзников по НАТО.

Отвечая на вопрос о вероятности нападения России на Латвию, Калниньш признал, что, как бы цинично это ни звучало, безопасность Латвии зависит в том числе и от результата войны в Украине - насколько украинские солдаты смогут выполнять свои задачи и насколько они получат поддержку западных стран. Однако даже если исход войны будет не очень благоприятным для Украины, безопасность Латвии защищена гораздо лучше, чем безопасность стран, не входящих в НАТО, сказал командующий. Калниньш убежден, что Украина не сдастся и будет бороться до последнего, а к рассуждениям о мирных переговорах следует относиться очень критически.