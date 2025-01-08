Видео Автомобиль Volvo врезался в стоявшую на обочине полицейскую машину

Около 9:00 утра Угис с коллегами ехал по Видземскому шоссе в сторону Грундзале, чтобы приступить к выполнению рабочих обязанностей. Однако вскоре они заметили водителя микроавтобуса, попавшего в беду.

После короткого разговора полицейские решили остановиться и проверить состояние здоровья водителя разбившегося автомобиля, но дальнейшее развитие событий на месте аварии оказалось весьма неожиданным и тревожным.

Вскоре произошло неожиданное - проезжавший мимо автомобиль занесло, и он врезался в полицейскую машину.

На момент столкновения сотрудники полиции не находились в своем автомобиле и в результате аварии не пострадали.

"Женщина, управлявшая автомобилем Volvo, выбрала небезопасную скорость, которая не соответствовала дорожным и метеорологическим условиям. Машину занесло, и она не справилась с управлением, в результате чего машина врезалась в стоявший с включенными проблесковыми маячками служебный автомобиль полиции, который остановился для оказания помощи другому пострадавшему в аварии транспортному средству", - сообщили программе представители Государственной полиции.

Подробнее - в сюжете программы Degpunktā.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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