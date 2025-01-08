Видео У микроавтобуса на ходу оторвалось колесо. Что говорят данные техосмотра в CSDD?

Канал в соцсетях Sadursme, собирающий информацию очевидцев, опубликовал видео, на котором видно, что у микроавтобуса во время движения отлетает одно из колес. Потеряв колесо, автомобиль вышел из-под контроля и остался на обочине, наклонившись вбок.

​Водителю автомобиля, следовавшему за микроавтобусом, удалось увернуться от колеса. После этого он свернул на обочину и пошел помогать пострадавшему автомобилю.

Глядя на общедоступную информацию об этом автомобиле, можно сделать только один вывод - техосмотр является его слабым местом.

С 2021 года автомобиль впервые не смог пройти технический осмотр, общее количество достигло 10 раз.

И даже сейчас ситуация достаточно серьезная - 24 дефекта или повреждения с оценкой 2 и четыре с оценкой 1. Также из общедоступной информации следует, что в 2019 году у автомобиля был перемотан пробег.

Портал TVNET связался с полицией, где указали, что данное происшествие не было зарегистрировано в Госполиции.

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