В минувшие выходные микроавтобус Peugeot попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Сигулдой. Из общедоступной информации видно, что у автомобиля плохое техническое состояние.
Видео ⟩ У микроавтобуса на ходу оторвалось колесо. Что говорят данные техосмотра в CSDD?
Канал в соцсетях Sadursme, собирающий информацию очевидцев, опубликовал видео, на котором видно, что у микроавтобуса во время движения отлетает одно из колес. Потеряв колесо, автомобиль вышел из-под контроля и остался на обочине, наклонившись вбок.
Водителю автомобиля, следовавшему за микроавтобусом, удалось увернуться от колеса. После этого он свернул на обочину и пошел помогать пострадавшему автомобилю.
Глядя на общедоступную информацию об этом автомобиле, можно сделать только один вывод - техосмотр является его слабым местом.
С 2021 года автомобиль впервые не смог пройти технический осмотр, общее количество достигло 10 раз.
И даже сейчас ситуация достаточно серьезная - 24 дефекта или повреждения с оценкой 2 и четыре с оценкой 1. Также из общедоступной информации следует, что в 2019 году у автомобиля был перемотан пробег.
Портал TVNET связался с полицией, где указали, что данное происшествие не было зарегистрировано в Госполиции.
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