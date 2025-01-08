Сестра Тиммы внесла ясность в участие Анны Седоковой в организации похорон

"Прежде всего я хочу выразить глубочайшую благодарность за вашу огромную помощь и поддержку, которую получила моя семья. Вы потрясающие души! Особенно благодарю трех замечательных мужчин, которые взяли на себя ответственные обязанности: Мартиньша Лауву, Марка Пугачева и Антона из похоронного бюро. Спасибо также женам этих мужчин - я знаю, что вы приняли, что этот праздник будет больше про моего брата, а не про нужды ваших семей. Благодарю вас за понимание!

Я знаю, что опубликовано много информации, много мнений и много спекуляций: некоторые правдивы, некоторые - ложь, а некоторые еще предстоит проверить. Я понимаю ваше желание узнать правду. Я живу с таким же намерением, и для моей семьи истина сейчас - самое важное. Могу вас заверить, что профессионалы уже работают именно над такой задачей: прийти к истине. И чтобы сделать их работу более эффективной, я сейчас не могу предоставить больше информации.

Если вы хотите предоставить полезную информацию об этой ситуации, я создала специальный адрес электронной почты: jt6case@gmail.com. Благодарю за все пожертвования, которые семья до сих пор получала! Подтверждаю, что из-за вашей широкой поддержки до сих пор продолжается бухгалтерский учет пожертвований, полученных на счет моей матери. Пожертвования были сделаны из многих европейских стран. Я подтверждаю, что Марк Пугачев лично доставлял пожертвования, собранные на созданной им странице. Я также проинформирована о том, что очень многие организации и частные лица из России выразили свое намерение пожертвовать средства, в том числе Allikson Teams, но сделки было невозможно осуществить с учетом действующего правового регулирования. Поэтому мы сейчас обсуждаем с вовлеченными учреждениями лучшие варианты, как действовать в этой ситуации. Когда это будет сделано, я сделаю публичное заявление.