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Видео Пьяный водитель врезался в стену дома под Кекавой

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Фото статьи
Фото: Ekrānuzņēmums no "Sadursmes" video.

В четверг, 9 января, водитель под Кекавой въехал в стену частного дома, сообщили в Государственной полиции порталу TVNET.

Сотрудники правоохранительных органов сообщают, что в 00:08 на перекрестке дороги Р89 Кекава - Балдоне с дорогой Р137 Рига - Бауска водитель автомобиля Renault съехал с дороги и врезался в стену дома, повредив ее.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и пассажир автомобиля, оба с травмами были доставлены в медицинское учреждение.

Установлено, что водитель автомобиля находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция возбудила уголовное дело по факту инцидента и расследует обстоятельства аварии.

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