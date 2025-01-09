Видео Пьяный водитель врезался в стену дома под Кекавой

Сотрудники правоохранительных органов сообщают, что в 00:08 на перекрестке дороги Р89 Кекава - Балдоне с дорогой Р137 Рига - Бауска водитель автомобиля Renault съехал с дороги и врезался в стену дома, повредив ее.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и пассажир автомобиля, оба с травмами были доставлены в медицинское учреждение.

Установлено, что водитель автомобиля находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция возбудила уголовное дело по факту инцидента и расследует обстоятельства аварии.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!