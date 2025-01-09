У airBaltic появится самолет Airbus A220-300 с уникальной раскраской

В конце 2023 года airBaltic объявила конкурс на создание дизайна раскраски 50-го самолета Airbus A220-300, пригласив к участию дизайнеров со всего мира.

Всего было подано 840 заявок. После голосования был выбрано 21 финальный дизайн.

Три самых популярных дизайна были приобретены авиакомпанией, каждый из которых отражает культурное наследие на национальном уровне или в Балтийском регионе в целом. Наибольшее количество голосов - более 30% - набрал победивший дизайн.

Уникальная раскраска самолета включает изображение девушки, летящей сквозь облака, с длинными развевающимися волосами и венком из цветов на голове. В дизайне использован латвийский флаг, а также элементы, вдохновленные богатым культурным наследием и природой Балтийского региона, такие как божья коровка, ласточка и аист.

Итоговый дизайн был адаптирован airBaltic в соответствии с техническими характеристиками самолета.

Галерея: Самолет airBaltic с уникальной раскраской

"airBaltic продолжает быть лидером авиационной отрасли в Балтийском регионе. Учитывая богатое культурное наследие региона, мы хотели, чтобы в раскраске самолета отразились элементы, символизирующие Балтийские страны. Каждый раз, когда этот самолет будет подниматься в небо, он с гордостью будет представлять Латвию и Балтийские страны на мировой арене", - рассказал глава airBaltic Мартин Гаусс.

Процесс окрашивания самолета A220-300 был завершен за 18 дней. Для создания дизайна был использован 21 цвет, а команда малярного цеха Airbus в Мирабеле (Канада) впервые применила технику трафаретного нанесения покрытий.

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