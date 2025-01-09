Магазины электронных сигарет, торгующие также пищевыми ароматизаторами, должны быть зарегистрированы в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD), заявила агентству LETA представитель PVD Винета Гринберга, комментируя новую практику магазинов электронных сигарет, которые продают заменители табака и ароматизаторы отдельно.
PVD отреагировала на раздельную продажу табачных заменителей и ароматизаторов
Она подчеркнула, что пищевые ароматизаторы предназначены для добавления в продукты питания с целью улучшения или подчеркивания их вкуса, то есть пищевой ароматизатор придает готовому блюду вкус и аромат, задуманные изготовителем.
Оборот пищевых ароматизаторов контролируется так же, как и весь оборот продуктов питания в Латвии.
Гринберга также отметила, что каждая компания, участвующая в обороте пищевых продуктов - производящая, хранящая или продающая пищу, - должна быть зарегистрирована в PVD.
Это подразумевает также регулярные проверки, в ходе которых инспекторы службы проверяют продукцию, входящую в сферу их надзора.
"Учитывая актуальность этого вопроса, PVD в ходе своих плановых проверок будет обращать внимание на магазины электронных сигарет, чтобы убедиться, что там не продаются пищевые ароматизаторы", - заявила Гринберга.
Она подчеркнула, что пищевые ароматизаторы предназначены исключительно для использования в пищу и PVD продолжит контролировать их использование.
Эти продукты безопасны для употребления в пищу в рамках того назначения, которое предусмотрел их производитель.
Ранее сообщалось, что, несмотря на то, что в Латвии с этого года запрещено продавать табачные изделия с ароматизаторами, отдельные торговцы нашли способ обойти это ограничение, то есть этими изделиями торгуют отдельно и формально называют их пищевыми ароматизаторами.
Председатель правления Ассоциации бестабачных продуктов Эмилс Озолиньш заявил передаче, что воздержится от оценки аспектов добросовестности, но отметил, что в процессе принятия нового закона ассоциация много раз указывала на опыт других европейских стран, а также предупреждала о возможных сценариях и негативных последствиях, которые понесет такое, по их мнению, непропорциональное регулирование, но ассоциацию не услышали.
"По-прежнему с уверенностью могу сказать, что новый закон никак не поможет достичь поставленной цели - сократить употребление никотиновых продуктов среди несовершеннолетних, но сделает еще более привлекательным нелегальный рынок, а также еще больше затормозит переход потребителей традиционных сигарет на менее вредные продукты", - сказал программе Озолиньш.
С 1 января в Латвии вступил в силу запрет на продажу жидкостей для электронных сигарет и заменителей табака с ароматизаторами, а также введен возрастной порог - теперь любые табачные изделия можно приобретать только с 20 лет.
Также введен запрет на продажу табачных изделий, их заменителей, электронных сигарет и их компонентов через дистанционную связь, включая заказы из стран, не входящих в Европейский союз или Европейскую экономическую зону.
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