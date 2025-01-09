PVD отреагировала на раздельную продажу табачных заменителей и ароматизаторов

Председатель правления Ассоциации бестабачных продуктов Эмилс Озолиньш заявил передаче, что воздержится от оценки аспектов добросовестности, но отметил, что в процессе принятия нового закона ассоциация много раз указывала на опыт других европейских стран, а также предупреждала о возможных сценариях и негативных последствиях, которые понесет такое, по их мнению, непропорциональное регулирование, но ассоциацию не услышали.

"По-прежнему с уверенностью могу сказать, что новый закон никак не поможет достичь поставленной цели - сократить употребление никотиновых продуктов среди несовершеннолетних, но сделает еще более привлекательным нелегальный рынок, а также еще больше затормозит переход потребителей традиционных сигарет на менее вредные продукты", - сказал программе Озолиньш.

С 1 января в Латвии вступил в силу запрет на продажу жидкостей для электронных сигарет и заменителей табака с ароматизаторами, а также введен возрастной порог - теперь любые табачные изделия можно приобретать только с 20 лет.

Также введен запрет на продажу табачных изделий, их заменителей, электронных сигарет и их компонентов через дистанционную связь, включая заказы из стран, не входящих в Европейский союз или Европейскую экономическую зону.

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