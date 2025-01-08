Несмотря на то, что в Латвии с этого года запрещено продавать табачные изделия с ароматизаторами, отдельные торговцы нашли способ обойти это ограничение, то есть эти запахами торгуют отдельно и формально называют их пищевыми ароматизаторами, сообщает в среду вечером передача TV3 ziņas.
Видео ⟩ Э-сигареты продают по старинке: запреты обходят, табаком и жидкостью для вейпа торгуют отдельно
Передача, посетив одно из торговых мест, убедилась, что помимо электронной сигареты с никотиновой базой предлагается приобрести ароматизатор, закапываемый в специальное отверстие этого устройства. Продавщица также объясняет, как это делать.
Министерство здравоохранения обещает оценить эту ситуацию. Представитель министерства Санита Лаздиня пояснила передаче, что торговлю пищевыми ароматизаторами в целом нельзя запретить, так как эти ароматизаторы используются в других целях, например, для салатов, десертов.
По ее словам, в магазинах табачных изделий предприниматели не отмечают, что эти ароматизаторы предназначены для использования в курительном устройстве, поскольку понимают, что это небезопасно. Однако это говорится в момент покупки.
Председатель правления Бестабачной ассоциации Эмилс Озолиньш заявил передаче, что воздержится от оценки аспектов добросовестности, но отметил, что в процессе принятия нового закона ассоциация много раз указывала на опыт других европейских стран, а также предупреждал о возможных сценариях и негативных последствиях, которые понесет такое, по их мнению, непропорциональное регулирование, но ассоциацию не услышали.
"По-прежнему с уверенностью могу сказать, что новый закон никак не поможет достичь поставленной цели - сократить употребление никотиновых продуктов среди несовершеннолетних, но сделает еще более привлекательным нелегальный рынок, а также еще больше затормозит переход традиционных потребителей сигарет на менее вредные продукты", - сказал программе Озолиньш.
Министерство здравоохранения обещает искать решения, как бороться с обходом закона, а также ведомство проинформирует общественность о том, как пищевые ароматизаторы, не предназначенные для вдыхания, могут нанести вред здоровью.
С 1 января в Латвии вступил в силу запрет на продажу жидкостей для электронных сигарет и заменителей табака с ароматизаторами, а также введен возрастной порог - теперь любые табачные изделия можно приобретать только с 20 лет.
Также введен запрет на продажу табачных изделий, их заменителей, электронных сигарет и их компонентов через дистанционную связь, включая заказы из стран, не входящих в Европейский союз или Европейскую экономическую зону.
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