Видео Э-сигареты продают по старинке: запреты обходят, табаком и жидкостью для вейпа торгуют отдельно

Передача, посетив одно из торговых мест, убедилась, что помимо электронной сигареты с никотиновой базой предлагается приобрести ароматизатор, закапываемый в специальное отверстие этого устройства. Продавщица также объясняет, как это делать.

Министерство здравоохранения обещает оценить эту ситуацию. Представитель министерства Санита Лаздиня пояснила передаче, что торговлю пищевыми ароматизаторами в целом нельзя запретить, так как эти ароматизаторы используются в других целях, например, для салатов, десертов.

По ее словам, в магазинах табачных изделий предприниматели не отмечают, что эти ароматизаторы предназначены для использования в курительном устройстве, поскольку понимают, что это небезопасно. Однако это говорится в момент покупки.

Председатель правления Бестабачной ассоциации Эмилс Озолиньш заявил передаче, что воздержится от оценки аспектов добросовестности, но отметил, что в процессе принятия нового закона ассоциация много раз указывала на опыт других европейских стран, а также предупреждал о возможных сценариях и негативных последствиях, которые понесет такое, по их мнению, непропорциональное регулирование, но ассоциацию не услышали.