Чт, 9.01.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

CNN: Когда могут начаться переговоры между Украиной и Россией? (2)

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Владимир Зеленский и Владимир Путин
Владимир Зеленский и Владимир Путин Фото: AFP/SCANPIX

Переговоры между Украиной и Россией о завершении войны могут начаться в первой половине 2025 года, сообщает CNN со ссылкой на украинских и американских чиновников.

Переговоры предполагалось инициировать в первой половине 2025 года независимо от исхода выборов президента США в ноябре 2024 года.

США, стремясь усилить позиции Украины перед возможными переговорами, объявили о новой военной помощи в размере 500 миллионов долларов. Глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что помощь нацелена на укрепление Украины в стратегически важных областях.

CNN сообщает, что обе стороны - Украина и администрация президента США - считали, что переговоры неизбежны в 2025 году. Белый дом пытался успеть ввести дополнительные санкции против России до инаугурации нового президента США Дональда Трампа.

Между тем назначенный Трампом специальный посланник по вопросам Украины Кит Келлог заявил в эфире Fox News, что планирует найти способ завершить конфликт в течение 100 дней после инаугурации нового президента.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии (2)
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх