Переговоры предполагалось инициировать в первой половине 2025 года независимо от исхода выборов президента США в ноябре 2024 года.

США, стремясь усилить позиции Украины перед возможными переговорами, объявили о новой военной помощи в размере 500 миллионов долларов. Глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что помощь нацелена на укрепление Украины в стратегически важных областях.

CNN сообщает, что обе стороны - Украина и администрация президента США - считали, что переговоры неизбежны в 2025 году. Белый дом пытался успеть ввести дополнительные санкции против России до инаугурации нового президента США Дональда Трампа.

Между тем назначенный Трампом специальный посланник по вопросам Украины Кит Келлог заявил в эфире Fox News, что планирует найти способ завершить конфликт в течение 100 дней после инаугурации нового президента.

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