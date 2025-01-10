Фото и видео Подробности аварии на Вентспилсском шоссе: комментируют водители грузовиков

Фото: Ekrānuzņēmums no video

Как уже сообщалось, микроавтобус с детьми и педагогами утром в пятницу направлялся из Вентспилса на конкурс молодых певцов в Даугавпилс. Однако у Стразде он попал в аварию, столкнувшись с грузовиком. VUGD получила вызов в 10:33.

Фото: Ekrānuzņēmums no video

Трое пострадавших детей были доставлены в Детскую клиническую университетскую больниц в Риге, еще трое находятся в Тукумской больнице.

В результате аварии погибла Анитра Ниедре, дирижер хора Nošu planēta Вентспилсской музыкальной средней школы, художественный руководитель вокального ансамбля Вентспилсского центра культуры Mazā prinča planēta и дирижер женского хора Venda, а травмы получила дирижер Рудите Талберга.

В Детской клинической университетской больнице сообщили, что состояние двух детей, пострадавших в результате аварии на Вентспилсском шоссе, крайне тяжелое, а состояние одного ребенка - средней тяжести.

Пострадавшим детям оказана хирургическая и другая помощь. Также детям и их семьям будет оказана психологическая поддержка, сообщили в больнице.

Государственная полиция возбудила по факту аварии уголовный процесс.

Фото: Ekrānuzņēmums no video

Всего Служба неотложной медицинской помощи доставила в больницу восемь человек, из которых двое взрослых, остальные - несовершеннолетние. По данным службы, пострадавшие были доставлены в больницу как в тяжелом, так и в удовлетворительном состоянии.

Свои соболезнования в связи с трагедией выразили президент Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня.

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