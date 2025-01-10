Утром в пятницу, 10 января, в тяжелой аварии на Вентспилсском шоссе у Стразде погибла дирижер Анитра Ниедре и пострадали шестеро воспитанников Вентспилсской музыкальной средней школы и двое взрослых. Врачи утверждают, что ехавшие в микроавтобусе не были пристегнуты, а водители вовлеченных в аварию грузовиков рассказали LTV о пережитом: бусик на скользкой дороге пытался обогнать едущий впереди грузовик, но в тот момент из-за поворота выехал другой грузовик.
Фото и видео ⟩ Подробности аварии на Вентспилсском шоссе: комментируют водители грузовиков
Вечером в пятницу передача Panorāma Латвийского телевидения сообщила: "У медиков есть информация, что люди в микроавтобусе не были пристегнуты. Возможно, если бы они пристегнулись, травмы бы были иные. Врачи снова и снова напоминают, что ремень может спасти жизнь или снизить тяжесть травмы. Пострадавшим участникам ансамбля оказывается психологическая поддержка, так как все пострадавшие в аварии пережили и смерть дирижера".
На месте аварии Латвийское телевидение встретило обоих водителей грузовиков. Они указали - из-за погоды состояние дороги с утра было плохим.
На проезжей части была каша из снега и льда. Движение было медленным и в основном по наезженным другими машинами колеям. В таких условиях бусик пытался обогнать едущий впереди грузовик, но в тот момент из-за поворота навстречу выехал другой грузовик.
Несмотря на то, что оба водителя пытались тормозить и ехать по самому краю дороги, бусику не удалось вовремя вернуться на свою полосу.
"Остановиться было невозможно. У нас полные грузы. Нельзя было там",
- рассказал один из водителей.
Как уже сообщалось, микроавтобус с детьми и педагогами утром в пятницу направлялся из Вентспилса на конкурс молодых певцов в Даугавпилс. Однако у Стразде он попал в аварию, столкнувшись с грузовиком. VUGD получила вызов в 10:33.
Трое пострадавших детей были доставлены в Детскую клиническую университетскую больниц в Риге, еще трое находятся в Тукумской больнице.
В результате аварии погибла Анитра Ниедре, дирижер хора Nošu planēta Вентспилсской музыкальной средней школы, художественный руководитель вокального ансамбля Вентспилсского центра культуры Mazā prinča planēta и дирижер женского хора Venda, а травмы получила дирижер Рудите Талберга.
В Детской клинической университетской больнице сообщили, что состояние двух детей, пострадавших в результате аварии на Вентспилсском шоссе, крайне тяжелое, а состояние одного ребенка - средней тяжести.
Пострадавшим детям оказана хирургическая и другая помощь. Также детям и их семьям будет оказана психологическая поддержка, сообщили в больнице.
Государственная полиция возбудила по факту аварии уголовный процесс.
Всего Служба неотложной медицинской помощи доставила в больницу восемь человек, из которых двое взрослых, остальные - несовершеннолетние. По данным службы, пострадавшие были доставлены в больницу как в тяжелом, так и в удовлетворительном состоянии.
Свои соболезнования в связи с трагедией выразили президент Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня.
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