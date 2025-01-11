Собственно это уже произошло: нефть в эту пятницу дорожала на фоне слухов о новых санкциях, а после их объявления стоимость барреля марки Brent подскочила до 80 долларов.

Администрация США выразила надежду, что новый пакет санкций против российской нефтегазовой отрасли заставит Россию терять миллиарды долларов ежемесячно.

«Эти санкции направлены как против российской нефти, так и против сжиженного газа, и мы ожидаем, что наши действия обойдутся России в миллиарды долларов в месяц», — сказал журналистам представитель Совета национальной безопасности при администрации США Джон Кирби.

А президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена и заявил, что «эти меры существенно подрывают основу российской военной машины»

«[Они] нарушают цепочку поставок: ключевые российские производители, страховые компании, поставщики услуг в нефтегазовой отрасли, 184 танкера теневого флота, логистические объекты и компании третьих стран», — написал Зеленский в своих соцсетях.

Что именно в санкционном пакете

Под новые санкции попали «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть» — крупнейшие в России нефтяные компании.

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Ранее обе компании были только под секторальными санкциями, но не под прямыми. Скорее всего, новые санкции затрудняет расчеты с ними для стран, покупающих российскую нефть.