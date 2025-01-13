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Пожары в Лос-Анджелесе: число погибших выросло до 24 (1)

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Район Лос-Анджелеса после пожара
Район Лос-Анджелеса после пожара Фото: AFP/SCANPIX

Число погибших в пожарах в Лос-Анджелесе выросло до 24, а еще 16 человек считаются пропавшими без вести, сообщили должностные лица в воскресенье (в понедельник по латвийскому времени), пишет DPA.

16 смертей связаны с пожаром в Итоне близ Пасадины, а восемь - с пожаром в Палисейдс в районе Пасифик-Палисейдс.

В районе Лос-Анджелеса с 7 января бушует несколько лесных пожаров, но два из них наиболее разрушительные.

В пожарах было уничтожено или повреждено 12 300 зданий.

В первой половине этой неделе в Лос-Анджелесе и округе ожидается сильный ветер, который способствует распространению пламени, свидетельствуют прогнозы метеорологов.

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