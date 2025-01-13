Стражи порядка указывают, что преступление было совершено 16 декабря 2024 года в 17:55 в Риге на улице Марияс, 1 (у перекрестка улиц Марияс и Меркеля).

Разыскиваемые были одеты в темную одежду, в том числе темные штаны с полосками по бокам. У одного с собой была коричневая сумка.

В случае опознания жителей просят сообщать в полицию по номеру 26392819 или по единому номеру телефона Госполиции 110, а также отправлять информацию на электронную почту: konstantins.zaharovs@riga.vp.gov.lv или rn.austrumi@riga.vp.gov.lv.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!