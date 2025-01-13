"Информируем, что словацкая делегация использовал для полета воздушное пространство Латвии в статусе государственного самолета", - указало в своем сообщении САА.

В учреждении отметили, что в таком случае использование воздушного пространства регулируют правила Кабинета министров № 47 от 27 января 2015 года. "Эти правила Кабмина находятся в ведении Министерства иностранных дел", - добавили в CAA.

Как уже сообщалось, В Москву с официальным визитом прибыла делегация депутатов парламента Словакии.

Делегацию возглавляет Андрей Данко, вице-председатель парламента и лидер входящей в правящую коалицию националистической и пророссийской Словацкой национальной партии (SNS). В визите также принимают участие депутаты от партии Smer-SD, возглавляемой прокремлевским премьер-министром Робертом Фицо.

По словам Данко, Польша не позволила самолету делегации использовать свое воздушное пространство, поэтому пришлось лететь через Чехию и Германию.

В свою очередь представитель МИД Польши, комментируя слова Данко, сказал, что полученные от Словакии документы с просьбой позволить полет не были полноценным, однако когда Польша попросила их дополнить, Словакия приняла решение изменить маршрут, сообщает Польское общественное радио.

Визит в Москву продолжится до среды, в его программе предусмотрено, что депутаты обсудят возможность поставлять Словакии российский газ после решения Украины прекратить транзит газа в Центральную Европу по газопроводу "Дружба", а также войну в Украине.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!