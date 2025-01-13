Конечно, холодильники и морозильники - очень важные устройства в каждом доме, и их нельзя отключать от сети, однако надо считаться с тем, что они потребляют значительную часть электричества. Единственный способ, как ограничить потребление холодильником энергии, это как можно меньше его открывать.