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"Энергетические вампиры", которые живут в каждом доме: какие устройства лучше выключать из сети?

Перевод: rus.tvnet.lv
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Кухня
Кухня Фото: Pexels

Современная жизнь немыслима без некоторых электроустройств. Какие-то приборы экономичны, а другие продолжают "есть" электричество, даже когда кажутся выключенными.

Конечно, холодильники и морозильники - очень важные устройства в каждом доме, и их нельзя отключать от сети, однако надо считаться с тем, что они потребляют значительную часть электричества. Единственный способ, как ограничить потребление холодильником энергии, это как можно меньше его открывать.

"Многие люди считают, что достаточно полностью выключить устройство, но есть большое количество электроустройств, которые продолжают потреблять энергию, фактически действуя как вампиры", - говорит Палмер-Смит.

По словам эксперта, самые распространенные "вампиры" - это...

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