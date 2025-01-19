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Отличный рецепт бабушки Велты на 100 пирожков: без скалки и с гарантированным успехом

Перевод: rus.tvnet.lv
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Фото статьи
Фото: Kārlis Vilītis

После 17 лет совместной жизни я наконец-то получила семейный рецепт пирожков со шпеком моего мужа. Пирожки с сочной начинкой и тонким тестом, которое не трескается во время выпечки. Я так рада поделиться этим опытом со всеми! Этот рецепт действительно работает!

Пироги Велты особенные - с тонким слоем теста, богатой начинкой. Об этих пирожках можно смело сказать - сочные и вызывающие зависимость.

Каждый раз, когда я хвалила пирожки, спрашивала о рецепте, но почти всегда получала ответ - да, у бабушки Велты был особенный рецепт! И все! Никаких "я тебе пришлю" или "попробуй ты тоже" или приглашения на мастер-класс. Понятное дело - семейное наследие! Ценность, которую нельзя дать каждому фанату!

В этом году я просто написала Солвите, что больше не могу, что мне нужен рецепт Велты! Ведь я буду печь для двоюродного брата Солвиты и его детей! И мне предстоит передать это умение правнучке Велты! Ничего страшного, что ее сейчас интересует только смазывание пирожков яйцом.

Фото статьи
Фото: Kārlis Vilītis

И вот в именины Велты, за месяц до Рождества, это произошло - мастер-класс по приготовлению пирожков.

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