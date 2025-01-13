Суд обязал Музыкальную академию восстановить Кронлакса, уволенного по подозрению в домогательствах

Как агентству LETA сообщили в суде, рассматривая апелляции истца и ответчика на решение Рижского городского суда от 1 августа прошлого года, суд решил частично удовлетворить требования Кронлакса, так как со стороны работодателя был допущен ряд существенных нарушений процедуры расторжения трудового договора.

Таким образом, окружной суд признал недействительным распоряжение вуза от 9 апреля 2024 года об увольнении Кронлакса и постановил восстановить его в должности ассоциированного профессора кафедры композиции.

После вступления решения в силу академия будет обязана выплатить Кронлаксу среднюю зарплату за период вынужденного прогула и расходы на адвоката на общую сумму 19 429 евро.

Также суд постановил, что ответчик должен оплатить судебные издержки в пользу государства.

В то же время суд отклонил иск в той части, где истец требовал признать недействительным распоряжение о его отстранении от работы и взыскать зарплату за этот период.