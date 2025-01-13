В Германии над военной базой заметили дроны неизвестного происхождения

Следователи заявили, что не исключают версию шпионажа, который может быть связан с войной в Украине.

Информация о беспилотниках поступила от полиции в воскресенье вечером: дроны наблюдали над авиабазой Манхинг, рядом с Ингольштадтом. По словам правоохранителей, в воздухе находились до десяти аппаратов. Несмотря на использование вертолета, установить личности людей, управлявших этими дронами, не удалось.

В декабре в Баварии уже зафиксировали несколько случаев незаконных полетов над военными зонами. Власти предполагают, что техника могла использоваться для съемки оборонительных объектов.

В Манхинге расположен технический центр Бундесвера, отвечающий за проверку летательных аппаратов, заказанных для Военно-воздушных сил Германии.

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