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ВИДЕО В Лондоне экоактивистки осквернили могилу Чарльза Дарвина

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Экоактивисты на могиле Чарльза Дарвина
Экоактивисты на могиле Чарльза Дарвина Фото: AFP/SCANPIX

Две участницы движения экоактивистов Just Stop Oil (JSO) в понедельник в лондонском Вестминстерском аббатстве изрисовали могилу британского ученого Чарльза Дарвина, сообщила организация JSO.

Полиция подтвердила факт задержания активисток после того, как на надгробии появились надписи. Представители аббатства уточнили, что в данный момент предпринимают меры для удаления следов вандализма.

Активистки оставили на плите надпись "1,5 мертв", указывая на недавние заявления об исторически важном превышении ключевого показателя глобального потепления.

Служба ЕС по мониторингу изменений климата "Коперник" в пятницу сообщила, что минувший год стал самым теплым за всю историю измерений, а также первым календарным годом, когда средняя температура превысила показатель в 1,5 градуса по отношению к доиндустриальному периоду.

Лондонская полиция подтвердила задержание двух женщин по подозрению в совершении уголовно наказуемого деяния в Вестминстерском аббатстве.

По словам представителя аббатства, судя по всему, нанесенный ущерб не будет постоянным, а двери храма по-прежнему останутся открытыми для прихожан и посетителей.

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