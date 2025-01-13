ВИДЕО В Лондоне экоактивистки осквернили могилу Чарльза Дарвина

Полиция подтвердила факт задержания активисток после того, как на надгробии появились надписи. Представители аббатства уточнили, что в данный момент предпринимают меры для удаления следов вандализма.

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Climate activists attack Charles Darwin’s grave pic.twitter.com/fveheDTsFW — Visegrád 24 (@visegrad24) January 13, 2025

Активистки оставили на плите надпись "1,5 мертв", указывая на недавние заявления об исторически важном превышении ключевого показателя глобального потепления.

Служба ЕС по мониторингу изменений климата "Коперник" в пятницу сообщила, что минувший год стал самым теплым за всю историю измерений, а также первым календарным годом, когда средняя температура превысила показатель в 1,5 градуса по отношению к доиндустриальному периоду.

Лондонская полиция подтвердила задержание двух женщин по подозрению в совершении уголовно наказуемого деяния в Вестминстерском аббатстве.

По словам представителя аббатства, судя по всему, нанесенный ущерб не будет постоянным, а двери храма по-прежнему останутся открытыми для прихожан и посетителей.

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