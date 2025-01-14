Повреждение подводных кабелей может быть связано с синхронизацией электросетей

Вайчюнас отметил, что зафиксированные попытки повреждения соединения NordBalt не влияют на электроснабжение.

Шведский общественный канал SVT сообщил в воскресенье, 12 января, что на дне Балтийского моря были обнаружены следы повреждений, вызванных волочением якоря.

По словам министра гражданской обороны Швеции Карла-Оскара Болина, ущерб, скорее всего, был нанесен китайским судном Yi Peng 3, которое при волочении якоря 17-18 ноября прошлого года оборвало телекоммуникационные кабели между Швецией и Литвой, Германией и Финляндией.

В Рождество подводный кабель Estlink 2, по которому электроэнергия поступает из Финляндии в Эстонию, был поврежден в результате предполагаемой диверсии. Кроме того, в том же регионе были повреждены еще четыре телекоммуникационных кабеля.

Подозреваемый в диверсии танкер Eagle S может принадлежать к так называемому российскому "теневому флоту". Это означает, что он транспортирует российскую нефть и ее нефтепродукты в обход санкций, введенных против Москвы.

Инциденты в Финском заливе произошли спустя всего месяц после того, как в ноябре в территориальных водах Швеции в Балтийском море были повреждены два телекоммуникационных кабеля.

Эксперты и политики утверждают, что недавние действия, направленные против жизненно важной инфраструктуры, являются частью гибридной войны России против стран Запада.

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