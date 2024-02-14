Энергосистема Балтии готова в любой момент выйти из кольца БРЭЛЛ, которое контролирует РФ

При этом он отметил, что такая ситуация может повлиять на расходы на электроэнергию, но не на надежность снабжения.

Ирклис рассказал, что подготовка к выходу из кольца БРЭЛЛ ведется на нескольких уровнях. Один - развитие физической инфраструктуры, второй - развитие ИТ-систем, третий - сотрудничество со странами Балтии, а также с Польшей и другими европейскими операторами, и все это вместе позволит реализовать проект до конца.

Сейчас ведутся активные работы по развитию инфраструктуры, и большая их часть к февралю 2025 года будет завершена.

"Уже реализованы такие проекты, как Курземская дуга и третий латвийско-эстонский интерконнектор. Они очень важны для того, чтобы страны Балтии теперь могли синхронизировать свои системы электроснабжения с остальной Европой ", - сказал Ирклис.

Он отметил, что на данный момент также завершена реконструкция соединения Валмиера-Тарту и к середине года завершится реконструкция соединения Валмиера-Тсиргулийна. Таким образом, фактически будет три новых интерконнектора с Эстонией.

В активной стадии сейчас находится и проект синхронных компенсаторов в стран Балтии - в каждой будет по три компенсатора. В Латвии первый из них будет находиться в Гробине и запустить его планируется в конце этого года, а следующие два - в Вентспилсе и Ликсне - будут закончены в течение 2025 года.