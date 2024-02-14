Энергосистема Балтии готова в любой момент выйти из кольца БРЭЛЛ, которое контролирует РФ

Энергосистема Балтии фактически готова в любой момент выйти из контролируемого Россией кольца БРЭЛЛ и начать работу в изолированном режиме, заявил в интервью агентству LETA новый председатель правления АS Augstsprieguma tīkls (AST) Роланд Ирклис.
Он отметил, что считает реальными провокации со стороны России в связи с отключением от кольца БРЭЛЛ до февраля 2025 года.
"Мы осознаем, что со стороны соседних стран нельзя исключить неожиданных действий, может быть инициирована экстренная десинхронизация с сетью БРЭЛЛ, в результате чего нам придется ускоренно перейти на синхронизацию с сетями Европейского союза (ЕС). Мы осознаем, что такая возможность существует, и готовы к этим сценариям", - сказал Ирклис.
Председатель правления AST отметил, что в случае экстренной десинхронизации необходимо будет задействовать доступную в ЕС инфраструктуру и сбалансировать сеть.
Говоря о доступности электроэнергии в случае, если Россия преждевременно отключит Латвию от БРЭЛЛ, Ирклис подчеркнул, что генерирующих мощностей достаточно, особенно в Латвии, где есть и гидроэлектростанции, и термоэлектроцентрали. Кроме того, у всей Балтии хорошие интерконнекторы с Финляндией, Швецией и Польшей.
"С точки зрения достаточности мощностей мы обеспечены. То, что придется сделать, так это использовать доступную на месте инфраструктуру для балансировки и обеспечения устойчивости сети. Но и с этой точки зрения мы видим, что мощностей достаточно", - сказал Ирклис.
При этом он отметил, что такая ситуация может повлиять на расходы на электроэнергию, но не на надежность снабжения.
Ирклис рассказал, что подготовка к выходу из кольца БРЭЛЛ ведется на нескольких уровнях. Один - развитие физической инфраструктуры, второй - развитие ИТ-систем, третий - сотрудничество со странами Балтии, а также с Польшей и другими европейскими операторами, и все это вместе позволит реализовать проект до конца.
Сейчас ведутся активные работы по развитию инфраструктуры, и большая их часть к февралю 2025 года будет завершена.
"Уже реализованы такие проекты, как Курземская дуга и третий латвийско-эстонский интерконнектор. Они очень важны для того, чтобы страны Балтии теперь могли синхронизировать свои системы электроснабжения с остальной Европой ", - сказал Ирклис.
Он отметил, что на данный момент также завершена реконструкция соединения Валмиера-Тарту и к середине года завершится реконструкция соединения Валмиера-Тсиргулийна. Таким образом, фактически будет три новых интерконнектора с Эстонией.
В активной стадии сейчас находится и проект синхронных компенсаторов в стран Балтии - в каждой будет по три компенсатора. В Латвии первый из них будет находиться в Гробине и запустить его планируется в конце этого года, а следующие два - в Вентспилсе и Ликсне - будут закончены в течение 2025 года.
Помимо этого, будут созданы системы накопительных электроэнергетических батарей, по которым сейчас завершается закупка. Предполагается, что проект будет реализован до конца 2025 года и обеспечит необходимую инфраструктуру для стабилизации сети и поддержания в ней необходимых балансирующих мощностей, когда Латвия синхронизируется с европейскими сетями.
Как сообщил председатель правления AST, закупка батарей немного задержалась - она должна была завершиться еще в середине прошлого года, но заявку подал только один претендент по более высокой цене, чем планировалось. В связи с этим закупка была прекращена.
"Хотя мы потеряли немного времени, теперь мы получили более выгодное в финансовом плане предложение", - отметил Ирклис.
Ирклис напомнил, что первоначально синхронизация была запланирована на конец 2025 года - начало 2026 года, но летом прошлого года страны Балтии договорились, что с учетом геополитических рисков синхронизация должна произойти уже к февралю 2025 года.
По этой причине к февралю в рабочем состоянии будут еще не все синхронные компенсаторы, как и батареи еще не будут готовы к работе, сказал Ирклис.
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