Эвита планировала встретить Новый год в одиночестве дома, но ближе к полуночи ее самочувствие внезапно ухудшилось. Она попыталась связаться с семейным врачом, но в последний день года в 8 часов вечера ей не удалось дозвониться до специалиста. Тогда она решила позвонить в скорую помощь, сообщает программа Bez Tabu.
В разговоре с передачей Bez Tabu женщина отметила, что сама связана с медициной. Оценив свое состояние, она поняла, что без помощи специалистов не обойтись.
"В новогодний вечер мне стало плохо. Все началось с онемения рук, затем это перекинулось на ноги. Я почувствовала боль в груди, дыхание стало затрудненным. Я старалась себя успокоить. Поскольку я сама медик, то знаю, как действовать в таких ситуациях. Но связаться с семейным врачом не удалось, поэтому я позвонила на 113. Разговор длился около трех минут, мое состояние не улучшилось, и диспетчер сказала, что отправит бригаду, но это может быть платная услуга. Тогда я этого почти не услышала - мне было тяжело, и я согласилась, просто хотела как можно скорее получить помощь", - рассказала Эвита.
Предусмотрительно женщина оставила дверь дома открытой, чтобы врачи могли попасть внутрь.
"Приехала бригада из трех человек. Они измерили артериальное давление, уровень глюкозы в крови, сделали укол в вену, после чего мое самочувствие улучшилось. На этом мы попрощались", - сказала Эвита.
Спустя три дня она неожиданно получила счет на электронную почту - 91 евро за оказанную помощь. Эвита подчеркивает, что оплатит счет, но уверена, что теперь многие люди будут бояться обращаться за помощью.
Представитель Службы неотложной медицинской помощи объясняет, что решение о выставлении счета принимает бригада, выехавшая на вызов.
"Любой вызов, на который мы выезжаем, сопровождается необходимыми обследованиями, если мы уже прибыли на место. Экстренные случаи - это потеря сознания, серьезные аварии, инсульт. Если за сутки поступает около 1500 звонков, бригады выезжают примерно в 900 случаях. Только 7 случаев из них оказываются не экстренными, и тогда выставляется счет за вызов", - отметила Диана Ткаченко, заместитель руководителя оперативного центра NMPD.
Хотя технически служба имеет возможность перенаправить звонок на консультационный телефон семейных врачей (66016001), чаще всего этого не делают, чтобы диспетчеры службы не становились посредниками.
"Мы хотим, чтобы люди сами научились находить этот номер телефона и использовать его", - объясняет Ткаченко в интервью Bez Tabu.
В канун Нового года в столице не работал ни один дежурный врач, к которому могла бы обратиться Эвита. В то же время консультационная линия доступна в круглосуточном режиме, включая праздничные дни.
"Один из последних вариантов - это обращение в приемное отделение больницы. Если есть возможность, желательно сначала позвонить в приемное отделение. Возможно, врач сможет помочь по телефону, чтобы пациент мог дождаться рабочего времени семейного врача. Если ситуация неотложная, нужно обращаться в приемное отделение. Неотложная медицинская помощь предназначена для случаев, когда есть реальная угроза жизни", - сказала Синтия Каиня, представитель Национальной службы здравоохранения.
Жителей призывают не бояться звонить по номеру 113. Диспетчеры, работающие там - это медики, которые оценивают каждую ситуацию индивидуально.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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