В свою очередь, в Латвии и Эстонии эту железную дорогу, по мнению министра, возможно, построят позже.

"Прежде всего мы должны ответить себе на вопрос, реально ли это в Литве и Польше. (...) Нам нужно ответить на вопрос, сможем ли мы к 2030 году обеспечить наличие этого участка из Польши и полностью через Литву", - сказал Сабутис.

"Для Литвы важно, чтобы к 2030 году он как минимум был в Литве", - добавил министр.

Сабутис подчеркнул, что проект чрезвычайно важен для национальной безопасности.

"Мы смотрим именно через призму национальной безопасности. И я, и президент подчеркивали, что главное, на чем нужно акцентировать внимание - это не только грузовые и пассажирские перевозки, а перевозки военных грузов по Rail Baltica. Если смотреть через эту призму, то 2030 год - это действительно восклицательный знак и тот предел, на который нужно ориентироваться", - сказал Сабутис.

Он также сообщил, что пока не обсуждал этот стратегический проект с представителями Латвии и Эстонии.

Первоначально планировалось, что железная дорога с колеей европейской ширины Rail Baltica между столицами Эстонии, Латвии и Литвы будет завершена в 2025 году. Однако после того, как проект заметно подорожал, а его реализация стала сильно запаздывать, было объявлено, что завершение проекта будет отложена до 2030 года.

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